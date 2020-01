Setién, un fundamentalista: “Lo más importante es la filosofía, tener en claro a lo que jugamos”

En su presentación como nuevo entrenador del Barcelona, Quique Setién dejó en claro su filosofía de juego. “El mejor camino para la victoria es jugar bien”, sentenció en una conferencia de prensa repleta de medios, en donde valoró la confianza del elenco catalán hacia él a pesar de no tener una gran trayectoria como director técnico.

“No he tardado ni cinco minutos en aceptar esta opción. Fue una sorpresa ayer cuando me avisaron. Es verdad que había leído a la prensa y que podía estar ahí pero jamas pensé que el Barcelona se iba a decidir por mí”, comenzó indicando.

Al hacer referencia a su experiencia como entrenador, remarcó la importancia de las formas: “Realmente no tengo un curriculum extenso ni títulos, pero he demostrado de hace muchos años esta filosofía que me encanta. Lo único que hice fue que el Betis, Las Palmas y el Lugo hayan jugado muy bien al fútbol”.

Al ser consultado por su sistema favorito, respondió: “Lo importante es la filosofía, tener claro a lo que jugamos. Tengo claro que siempre vamos a tener consenso en las decisiones que se tomen”.

Igualmente, más allá de esa reivindicación constante del buen juego, admitió la necesidad de ganar. “Mi objetivo es el de ganar todo lo que se pueda ganar. Este club no tiene otro camino que mejorarse a si mismo y tratar de conseguir los máximos títulos posibles, además de jugar bien.”, admitió.

En relación a Lionel Messi, indicó: “He disfrutado muchísimo estos últimos 12, 14 años. Ponerme a entrenar al mejor jugador del mundo y a los compañeros que tiene... todavía no soy absolutamente consciente de lo que significa, pero hemos hablado, con él y algunos otros, pero ya le he dicho: ‘Una cosa es la admiración que tengo por ti. Messi es Messi, Busquets es Busquets, Piqué es Piqué, pero cada uno debe estar en su sitio’”.

sus cruces con el cholo simeone y mauricio pellegrino

Setién se ha mostrado como un fundamentalista del buen juego y, en sus experiencias anteriores como entrenador, ha tenido cruces por este tema con dos argentinos: Diego Simeone y Mauricio Pellegrino.

Siendo el DT de Betis, y en un enfrentamiento ante el Atlético de Madrid, le dijo al Cholo en el saludo entre ambos: “Me encanta lo que hacés, los títulos, lo que conseguiste... pero no me gusta cómo juega tu equipo”.

Sobre la forma de dirigir de Pellegrino, por su parte, indicó en una conferencia de prensa: “No le importa tener que jugar bien. Hace cuatro cosas espectacularmente bien con jugadores apropiados para ello. Pero si mañana les pides que jueguen como nosotros seguramente les va a costar”.

messi se despidió de valverde a través de las redes sociales

Lionel Messi utilizó su cuenta de Instagram para despedirse de Ernesto Valverde. Gracias por todo, míster. Seguro que te irá genial allá donde vayas porque, además de ser un gran profesional, sos una magnífica persona. Mucha suerte y un abrazo grande”, escribió.