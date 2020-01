Por la lluvia un arroyo desbordó en la Ciudad y complicó a vecinos

La lluvia desatada esta madrugada en el Gran La Plata causó trastornos en distintos barrios con el anegamiento de algunas calles que, para preocupación de vecinos que no podían transitar en sus autos ni salir de sus casas, se vieron saturadas de agua. En tanto que en Los Hornos se desbordó un arroyó y el líquido ingresó en algunas viviendas.

Uno de los puntos afectados era calle 174 entre 44 y 45, en el barrio Los Talas de Berisso, donde el agua de lluvia se acumuló en grandes cantidades impidiendo cualquier forma de paso por ese lugar, según describió un damnificado que se identificó como Alfredo.

"Si el municipio no limpia los desagües y no junta los residuos no habituales nosotros no podemos salir a trabajar cuando llueve de esta forma", sostuvo el frentista.

"Llovió y tal cual lo suponíamos, la calle quedó llena de agua y está intransitable", relató Daniela de 22 y 410 de Villa Elisa, harta porque se trata de una situación que, según dijo, se repite ante el advenimiento de cada precipitación medianamente caudalosa.

Un caso más grave era el que afectaba a las familias que viven en cercanías de un arroyo que cruza por 146 y 57 y por 145 y 55, en Los Hornos. "Cada vez que llueve como hoy todos los que vivimos acá nos inundamos", manifestó Marcos, quien pidió inmediata presencia de las cuadrillas para la asistencia de su familia y de sus vecinos, ya que el agua ingresó a las viviendas, lo cual logró documentar con fotos que envió al WhatsApp de EL DIA.

Según informó la Municipalidad, la caída de agua que se registró a eso de las 5 de hoy estuvo acompañada por ráfagas de 50/60 kilómetros por hora, en tanto que también se registró algo de actividad eléctrica. Asimismo se reportó que el estado del tiempo mejorará en el transcurso de la mañana.

"Las condiciones tienden a mejorar en forma relativa. Si bien aún se pueden registrar precipitaciones de leve a moderada intensidad y algunas tormentas, estas no revisten riesgo alguno. Mantenemos la vigilancia meteorológica", versa el comunicado oficial.