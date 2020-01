El nuevo DT del Barcelona y el "enfrentamiento" con el Cholo Simeone

Entre las múltiples publicaciones que por estas horas ha provocado la irrupción de Quique Setién como entrenador del Barcelona, figuran las que tienen que ver con el "enfrentamiento" que el adiestrador mantiene con dos colegas argentinos por una "cuestión de estilos".

A partir del viejo pleito entre el "lirismo" y el pragmatismo", Setién ha sido muy gráfico en su distanciamiento con Diego Simeone y Mauricio Pellegrini.

Cuando se vio con el Cholo en un Betis-Atlético, entre saludos y chicanas volvieron a dejar un mensaje que puso otra vez en escena la diferencia de estilos. "Me encanta lo que hacés, los títulos, lo que conseguiste... pero no me gusta cómo juega tu equipo", le dijo Quique Setién a Diego Simeone, según confesó el por entonces DT del Betis en conferencia de prensa. "Puedes bajar o conseguir títulos de cualquier manera. Yo soy tan competitivo como puede ser Simeone. No por correr menos, uno no quiere ganar", añadió.

Ahora en el banco de Barcelona, la prensa española reavivó la polémica y puso en lista de "enemigos públicos" a dos argentinos. A Simeone se le suma Mauricio Pellegrino.