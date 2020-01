Detuvieron al acusado de prender fuego a un joven en La Plata

Detuvieron hoy en Ensenada al acusado de prender fuego a un joven en el barrio El Churrasco. Se trata de Facundo Estrella, a quien buscaban intensamente desde el miércoles 15 de enero acusado de atacar a Braian Genasis, de 27 años, quien se encuentra internado en coma farmacológico en el hospital de Gonnet producto de las heridas sufridas que le valieron tener el 70% del cuerpo quemado.

El joven fue interceptado en las calles Garay e Italia de la vecina ciudad luego de las tareas de investigación que llevó a cabo la Justicia. Efectivos encubiertos del GTO lograron así atrapar al sospechoso que tenía pedido de captura.

Alejandra Fredes, madre de Braian, había declarado en EL DIA que su hijo “no está muerto de milagro”. Al joven lo prendieron fuego el día de su cumpleaños por la noche, en el marco de un confuso incidente que es aún investigado por la Policía. Familiares apuntan contra un “delincuente de la zona”, que conocía a la víctima “desde que eran chicos”.

Genasis se desempeña como seguridad en una compañía de seguros que tiene sede en capital federal. “Trabaja de lunes a lunes, es un chico responsable”, acotó su hermana Magalí. Como era su cumpleaños, ese miércoles Braian le avisó a su familia que no iba a viajar a Buenos Aires. “Me quedo acá así veo a los chicos para que me saluden y después vengo a cenar”, le avisó a su hermana. Salió a las 5 de la tarde de su casa en El Mercadito. Pasó primero por lo de María, una amiga del barrio, y luego caminó hasta lo de un primo a quien le “crió un sobrino como si fuera suyo, no tiene maldad para nada”, conforme contó éste.

Entre esa visita inicial y aproximadamente la 1.20 de la madrugada del jueves, Braian mantuvo contacto con sus allegados por medio del celular. En la casa de Alejandra lo esperaban todos para la cena. Se había reunido la familia completa y sólo faltaba él. El tiempo transcurrió y el joven no aparecía. Como creyeron que todavía se encontraba con sus amigos, decidieron no esperarlo más y empezar a comer. Juan, que no lo había visto, preguntó por su hermano. Entonces se mensajearon con María para saber si estaban juntos, pero la chica explicó que Braian ya había partido. Esa madrugada Magalí recibió un mensaje de WhatsApp de un conocido que trabaja en la panadería de 522 entre 116 y 117. El texto era tan increíble como alarmante: “Lo prendieron fuego a tu hermano”.

El periplo de esa tarde noche puede reconstruirse en base a los testimonios de amigos y primos a los que la víctima visitó en sus casas o encontró en la calle. En cualquier caso se pueden restringir sus pasos a dos sectores de Tolosa: El Churrasco y El Mercadito. Lo que no está claro, y eso tendrá que definirlo la pesquisa, es qué motivó la discusión que terminó en pelea entre Genasis y su o sus atacantes.

Según los familiares de Braian, al ahora detenido “lo conocen todos, le dicen ‘El Maldito’. Tiene un montón de causas y estuvo preso”. Magalí, por su parte, pidió “justicia” y que “atrapen a este pibe porque no puede seguir libre, va a volver a lastimar a alguien”. La causa fue caratulada como “lesiones graves” y tomó intervención la UFI Nº 11, a cargo del fiscal Álvaro Garganta.