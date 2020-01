Sufrieron el segundo escruche en dos meses: les robaron hasta los cigarrillos

Un joven matrimonio de barrio Aeropuerto se siente perseguido por delincuentes de esa zona, ya que en los últimos 60 días les robaron dos veces en su casa, cuando se ausentaron para a trabajar. Aclaran, eso si, que la inseguridad ha golpeado duro también a muchos otros vecinos. Al punto que una familia que residía justo al lado de ellos se fue a vivir a otra parte después de haber sufrido más de un atraco.

El primero de los escruches en la vivienda que habitan Fernando Castro (34) y Carolina Juncos (26) en 14 y 90 fue en diciembre. El último, ayer, “entre las 9.15 de la mañana y las dos de la tarde”, dijo la joven, reconociendo que ella y su marido están prácticamente decididos a mudarse, pese a que “compramos esta casa con muchísimo esfuerzo”.

“Prefiero volver a alquilar en otro lado que seguir en este barrio con la sensación de que en cualquier momento nos roban de nuevo”, reflexionó, aunque si vuelven a intentarlo no encontrarán mucho: “Nos dejaron la casa prácticamente vacía”, lamentó Carolina.

Para entrar en la propiedad los ladrones forzaron primero la cerradura de la puerta de entrada, que es de madera reforzada, para luego abrirla ejerciendo presión con una barreta. Se llevaron unos 10.000 pesos en efectivo, dos televisores smart de 50 y 30 pulgadas, con sus respectivos controles remoto, una notebook con su cargador y “hasta los cigarrillos que habíamos dejado”, detalló la víctima, no sin aclarar que podrían ser más cosas. “Es que la casa está en un completo desorden porque estamos todavía a que vengan los peritos”, apuntó la chica.

Lo que no puede explicar es cómo hicieron para salir con todos esos elementos, a la luz del día, sin que nadie los viera.

“El primero en llegar y descubrir lo que había pasado fue mi marido”, dijo Carolina, quien al recibir el llamado de Fernando supuso que era una broma. “No entraba en mi cabeza que nos hubieran vuelto a robar como hace dos meses.

La pareja vive ahora con la incertidumbre de “no saber con qué panorama nos vamos a encontrar al volver del trabajo y con el miedo de que te vengan a robar con nosotros adentro”.

Carolina está convencida de que podrían volver a atacarlos, aunque no quede casi nada por quitarles. Es que en el primer hecho les sustrajeron hasta grifería que todavía estaba embalada, “porque la casa la tenemos a medio construir, una garrafa y todas las máquinas y herramientas de los albañiles”.

Presiente también que los robos no fueron al voleo y que los autores son los mismos, que vigilan “nuestros movimientos y conocen nuestros horarios. No es casualidad que entraron a robar justo cuando no estábamos”.

“Estamos cansados de esta situación, tristes, nos sentimos inseguros y con miedo”, describió.

No son los únicos, según reveló. “Al lado de casa vivía una familia que decidió mudarse después de varios robos. La pusieron en alquiler, pero sigue vacía”, reconoció. En la zona apuntan a una bandita de menores que viven en el barrio y se movilizan en moto por esas calles que describieron como “tierra de nadie”.