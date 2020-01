Villa Gesell: declaró un nuevo testigo presencial y aportó "detalles muy precisos"

Un nuevo testigo presencial del crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell declaró hoy en el marco de la causa y aportó “detalles muy precisos” sobre los roles de cada uno de los rugbiers imputados, según informó el abogado Fernando Burlando, querellante en representación de la familia de la víctima.



Burlando aseguró que “se le recibió declaración a un nuevo testigo en la fiscalía”, y que su testimonio, de cerca de dos horas, “fue muy claro, muy contundente, en describir roles de estos animales que protagonizaron el asesinato de Fernando”.



Al abandonar la Unidad Funcional de Instrucción Descentralizada de Gesell, a cargo de la fiscal Verónica Zamboni, el abogado explicó que fue “muy interesante, y lamentablemente, más allá de la importancia que tenga para la causa el testimonio, es dramático el relato que hace”.



En su primer contacto con la prensa tras arribar a Villa Gesell, Burlando dijo a Télam además que presenciará “todas las audiencias testimoniales y los reconocimientos de personas” previstos en el marco de la causa por la muerte de Báez (19), ocurrida el 18 de enero último frente al boliche Le Brique.



En ese sentido, dijo que a partir del acceso a las actuaciones del caso, analizarán un posible pedido para ampliar la imputación, con la figura de alevosía.



“Queda prueba pendiente y queda seguramente mucha gente que vio el episodio y que todavía no se animó o no supo cómo llegar a la fiscalía. Los estamos esperando”, agregó.

Por otro lado, uno de los jóvenes que fue convocado como "extra" para sumarse a las ruedas de reconocimiento a las que son sometidos los diez rugbiers por el crimen de Villa Gesell, aseguró hoy que los imputados se están tomando la medida "con total tranquilidad" y que uno de ellos le dijo que "no hizo casi nada" durante el hecho.

Se trata de un joven llamado Francisco, quien dijo en declaraciones al canal de noticias TN que durante una de las ruedas de reconocimiento mantuvo un diálogo con el imputado Lucas Pertossi. "Se están tomando el hecho con total tranquilidad, (Pertossi) hacía como si no hubiera pasado nada", contó Francisco tras participar de la rueda de reconocimiento.

En ese sentido, relató que cuando estaban por ingresar a la sala en la que se lleva a cabo la medida le preguntó a Pertossi (20) qué había hecho y que éste le respondió: "no hice casi nada". "Le pregunté qué es 'casi', porque mataron a un pibe, y me dijo que no sabe, que estuvo al lado de él (por Fernando), y que de los diez acusados dos eran responsables. Se tomó todo con total liviandad", agregó.

Al respecto, aseguró que "no lograba entenderlo" y que "con la impotencia que tenía, no quería ni escucharlo". "Estoy totalmente anonadado, no puedo explicar el sentimiento que tengo, la bronca, no solamente por mí sino por mi familia, no puedo creer que hayan matado a un chico y estén totalmente tranquilos", comentó el joven.