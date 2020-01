El ácido humor de Ricky Gervais en la noche de los Globos de Oro

El regreso de Ricky Gervais, con unos chistes ácidos e incómodos que son su marca registrada, protagonizó anoche unos Globos de Oro marcados tanto por los momentos emotivos como por algunos pasajes reivindicativos a favor del feminismo o para instar a la lucha contra la crisis climática.

Cuatro veces había presentado Gervais los Globos de Oro y en las cuatro ocasiones el británico soltó numerosos chistes, bromas y dardos que dejaron a más de uno con la expresión torcida o mal sabor de boca, así que su regreso era de lo más esperado de estos premios.

No decepcionó. Hubo chistes sobre pederastia en relación a la cinta "Los dos Papas", comparó a Joe Pesci con Baby Yoda, se rió de la condena de Felicity Huffman, se mofó también del fracaso de "Cats", recordó los escándalos de Harvey Weinstein y criticó la hipocresía del Hollywood más elitista.

"No saben nada del mundo real. La mayoría de ustedes ha pasado menos tiempo en la escuela que Greta Thunberg", recriminó a las estrellas.

"'Once Upon a Time... in Hollywood' casi duraba tres horas... Leonardo Dicaprio asistió al estreno y, cuando terminó la película, su cita era demasiado mayor para él", dijo en otro de sus golpes más comentados.

Algunas de sus polémicas frases:

* “Si ganas un premio esta noche, no lo uses como plataforma política para hacer un discurso político No estás en posición de dar una conferencia al público sobre nada, no sabes nada sobre el mundo real. La mayoría de ustedes pasó menos tiempo en la escuela que Greta Thunberg. Entonces, si ganas, sube, acepta tu pequeño premio, agradece a tu agente y a tu Dios y vete. ¿OKAY?”

* “Vine aquí en una limusina esta noche y la placa fue hecha por Felicity Huffman“, dijo en referencia a la sentencia de prisión de Huffman.

* Este ha sido un gran año para películas sobre pedófilos”, dijo antes de hablar sobre “Los dos papas”

* "Si ISIS lanzara un servicio de streaming, ustedes llamarían a su agente"