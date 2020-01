Encontraron a Exequiel: lo hallaron caminando en la Ruta 2 cerca de Samborombón

El adolescente de 17 años que era buscado desde el 1 de enero último luego de que su madre, su sobrina y su padrastro aparecieron asesinados a cuchilladas en una casa de Melchor Romero, fue localizado esta tarde caminando por la Autovía 2 a la altura de la localidad de Samborombón, informó el fiscal de la causa Marcelo Martini.

Según pudo confirmar EL DIA, en estos momentos ya está siendo trasladado a La Plata.

Además detallaron que lo ubicaron caminando a metros de la Autovía 2 y un móvil en alerta de Seguridad Vial fue quien finalmente pudo dar con Sanso.

De acuerdo a lo que se ve en la imagen del adolescente minutos después de su captura, se lo observa con el pelo y los rasgos similares a los que tenía hasta antes del triple crimen. A diferencia de la remera de color con la que se lo buscaba, ahora tenía puesta una de color azul con el logo de una marca deportiva en el pecho.

“Yo considero que es una pieza clave en el hecho que se está investigando, su testimonio podría ser muy útil”, había dicho el fiscal Marcelo Martini.



El fiscal reiteró que el joven, identificado como Exequiel Omar Horacio Sanso (17), no está imputado, pero remarcó que “la situación lo está tornando sospechoso” y por eso efectivos de la DDI La Plata “lo buscaban casa por casa” desde el último miércoles.



“No tiene dinero, debe estar por ahí dando vueltas, por qué no se presenta, no lo sé”, había afirmado el fiscal.

INTENSA BÚSQUEDA

Ayer, el procedimiento se focalizó durante varias horas en Melchor Romero y constó en principio de dos locaciones. Una fue la mencionada cantera, la otra una vivienda de 165 y 523.

Más de un centenar de agentes de la Policía Montada y la Motorizada, de infantería, buzos, bomberos, de la DDI, de la comisaría decimocuarta y de la Departamental La Plata, rastrillaron la cantera durante una hora. En ese lugar, cercano a la casa de Melina, una hermana de Exequiel con quien el chico cenó el 31 “no sucedió nada de relevancia”, explicó un vocero.

El rastrillaje fue avanzando hacia el Este, en dirección a la avenida 32, y la primera novedad ocurrió entre las 16.30 y las 17 horas en una zona de quintas e invernáculos situada en 38 entre 175 y 177.

Fue entonces cuando un desconocido se irguió entre los pastizales y se largó a correr a toda velocidad. Estaba oculto en un sector de campos sin sembrar y solo lo vieron cuando se movió. Los oficiales que se encontraban más cerca (a unos 300 metros) salieron detrás de él, pero no consiguieron darle alcance. Sacando el máximo provecho del terreno, logró volver a esconderse en alguna parte.

Después de esa breve pero intensa secuencia el procedimiento continuó sin descanso. Y, si bien al sujeto no pudieron atraparlo, en su alocado escape dejó caer una gorra en uno de los invernáculos, que podría servir como prueba para determinar su identidad.

En tanto que el sábado se buscó “casa por casa” en un vasto sector de Melchor Romero. Varios vecinos dijeron verlo con las manos vendadas y un bidón de combustible. Ayer, Martini pidió al Hospital de Romero que informe si allí lo atendieron.

“Hay versiones de todo tipo, pero hay que cotejar todo y lo importante es que aparezca. Por qué no se presenta, no lo sé”, afirmó el funcionario judicial.

Sanso vivía con su madre Graciela Holsbak y su padrastro en la casa de 523 entre 164 y 165, pero no estaba en la vivienda cuando se descubrió el triple crimen.

Según determinaron los forenses, Holsbak presentaba al menos 13 cortes en su cuerpo y una herida mortal en la zona del abdomen. Bravo recibió una decena de lesiones y un corte a la altura del corazón que le provocó la muerte, mientras que Alma, la nieta de la mujer, fue hallada descuartizada dentro de una bolsa.