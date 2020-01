"Nunca vi nada igual", dijo el fiscal sobre la escena del triple crimen

El fiscal Marcelo Martini, al frente de la investigación del triple crimen de Melchor Romero, admitió que "nunca vi nada igual", en alusión a la escena encontrada anoche con las tres víctimas brutalmente asesinadas.

"Tenían cortes por todos lados, es realmente impresionante", señaló esta mañana Martini en declaraciones a la prensa.

"Estamos recolectando pruebas en el lugar del hecho", indicó el fiscal a cargo de la pesquisa para determinar qué fue lo que sucedió en esa vivienda de 523 y 164, en la madrugada de Año Nuevo, ya que los forenses determinaron que los crímenes se cometieron en las primeras horas de ayer.

Fueron los propios familiares de las víctimas quienes descubrieron lo que había sucedido y dieron aviso a la Policía, que puso en conocimiento a Martini, quien por estar de turno también tiene a su cargo el crimen del Jorge Pecchiari, ocurrido en Barrio Hipódromo, ayer a la mañana.

Consultado sobre el principal sospechoso, que es hijo de Graciela Holsbak, una de las víctimas, y tío de la chiquita asesinada, Martini indicó que "no se sabe nada y se lo está buscando para hablar con él". "Por ahora yo no lo acuso de nada. Todavía no tengo ninguna base sólida", afirmó respecto de cuál fue el móvil del brutal episodio.

Cuando le preguntaron a Martini sobre por qué la menor había sido descuartizada y las otras víctimas no, el fiscal del caso esgrimió una hipótesis: "tal vez le cortaron el trabajo, uno no puede descartar nada".

Desde anoche la Policía trabaja en la casa ubicada en 523 entre 164 y 165 recabando material que aporte a la investigación para develar quién fue el autor del triple crimen y el móvil.