Hallan más de 160 mil vacunas echadas a perder en La Plata

Tras el escándalo desatado el año pasado por la falta de vacunas del Calendario Nacional, el ministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires, Daniel Gollán, denunció ayer el hallazgo en un depósito de Romero de más de 160 mil dosis que se echaron a perder por problemas de conservación; un hecho que atribuyó a la “desidia” y el “desinterés absoluto” del gobierno anterior.

“Mientras no se vacunaba contra el sarampión porque no había dosis, en el depósito de Melchor Romero había 162 mil dosis de distintas vacunas vencidas que estaban para desechar, sin cadena de frío. En medio de la necesidad estaba el recurso y lo desperdiciaron”, dijo ayer el ministro de Salud bonaerense, quien anticipó que su cartera ha iniciado una auditoria para determinar las responsabilidades de la ex gobernadora y de su antecesor, Andrés Scarsi.

Como detallaron ayer voceros del ministerio de Salud bonaerense, las autoridades de esa cartera detectaron una orden de descarte con fecha 26 de diciembre de 2019 de 144.229 dosis de vacunas vencidas, con pérdida de cadena de frío o inutilizadas por congelamiento.

Los lotes detectados -entre los que había vacunas doble viral (contra la difteria y el tétanos), triple viral (contra el sarampión, las paperas y la rubéola), anti poliomielíticas, y anti hepatitis A y B- estaban en la Cámara Central de la Provincia, un depósito oficial localizado en Melchor Romero donde suelen guardarse las partidas enviadas por el gobierno nacional hasta su distribución.

Desde el depósito de Romero el gobierno de la Provincia debía realizar el envío de las vacunas en camiones con caja de frío hacia siete de las doce Regiones Sanitarias. Sin embargo, por causas que intentan determinarse, esas vacunas nunca llegaron a destino y terminaron además siendo desechadas de manera irregular.

Y es que, como la Cámara Central no cuenta con servicio propio de descarte, esas vacunas fueron descartadas sin cumplir los protocolos establecidos como residuos patogénicos a través del hospital provincial Alejandro Korn.

En el mismo depósito se descubrieron también otras 16.700 dosis de vacunas antigripales, anti poliomielíticas y contra el sarampión vencidas o sin la correcta cadena de frío que no llegaron a ser descartadas, según confirmaron desde el ministerio de Salud.

“Durante toda la gestión anterior faltaron vacunas de todo tipo en la Provincia, y hoy comprobamos que muchas de estas inmunizaciones estaban disponibles. Sin embargo, por razones que vamos a investigar, terminaron en la basura”, señaló Gollán.

La cartera sanitaria abrió un expediente interno para investigar las responsabilidades de los funcionarios salientes, a partir del cual “se analizarán los pasos a seguir en el ámbito de la Justicia”, adelantaron voceros del Ministerio, que difundiría el lunes próximo detalles de la investigación.

LIBERADAS DE LA ADUANA

Este nuevo escándalo alrededor de las vacunas del Calendario surge a días de que las nuevas autoridades del ministerio de Salud de la Nación liberaran para su uso 12 millones de dosis de vacunas que estaban retenidas desde hace meses en la Aduana de Ezeiza por la falta de un pago impositivo y que también corrían el riesgo de echarse a perder.

El operativo -que fue posible gracias a la Ley de Emergencia Sanitaria que eximió a las vacunas retenidas del pago de 11 millones de dólares por impuestos a la importación- comenzó a desarrollarse el sábado pasado con la liberación de cuatro de treinta y nueve embarques de distintas vacunas que estaban en Ezeiza desde junio último.

“Era una inversión de 83 millones de dólares que el Estado había pagado, pero faltaban abonar los impuestos y tasas para retirar las vacunas”, detalló el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, al señalar que “sólo un gobierno indiferente puede haber permitido que esto sucediera”.