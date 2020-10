Los alcances del feriado nacional en la Ciudad

Por el feriado de hoy, en el marco del Día del Respeto de la Diversidad Cultural, se dio a conocer el siguiente cronograma de servicios para hoy:

» RESIDUOS

El servicio de recolección de residuos, tanto habituales como no habituales y bolsas verdes no funcionará hoy, por lo que se instó a vecinos a no sacar ningún tipo de residuo a la vía pública.

» SALUD

Los Centros de Salud contarán con guardias de enfermería las 24 horas, mientras que el Servicio de Emergencias del SAME funcionará con normalidad a través de la línea 107.

» CONTROL CIUDADANO

La Secretaría de Convivencia y Control Ciudadano tendrá las puertas cerradas para la atención al público, pero persistirán con normalidad los controles de tránsito en la región, así como la recepción de llamadas al 147.

» ESTACIONAMIENTO MEDIDO

El Sistema de Estacionamiento Medido no se implementará durante la jornada de hoy. Se retomará mañana.

» MERCADO REGIONAL

El Mercado Central (venta minorista) permanecerá cerrado para la atención al público; mientras que el Mercado Regional (venta mayorista) comenzó con la descarga de frutas y verduras en la noche del domingo para abrir sus puertas hoy por la madrugada.

» TRANSPORTE

El servicio de transporte público funcionará con frecuencia de feriado; solo pueden utilizarlo trabajadores esenciales y es imprescindible que cuenten con el Certificado.

» CEMENTERIO MUNICIPAL

El Cementerio Municipal permanecerá abierto al público de 8 a 14 y se podrá entrar según la terminación del DNI. La administración de la necrópolis trabajará de 8 a 12.