A lo Sabrina Rojas: la furia 2.0 de Ximena Capristo contra Gustavo Conti

En un acto de ira que muchos vieron similar al del ¿falso hackeo? a Sabrina Rojas, en cuya cuenta de Instagram se subieron escandalosas acusaciones contra su marido Luciano Castro que ella desmintió después, ahora una situación similar se vivió el fin de semana en la pareja de Ximena Capristo y Gustavo Conti, luego de que ella compartiera en su red social comprometedores chats de su marido coqueteando con otras. Aunque, como pasó con Rojas, luego los hizo desaparecer pero no antes de que los rápidos usuarios de las plataformas virtuales hicieran capturas de pantalla.

Capristo, que saltó a la fama tras su participación en una de las primeras ediciones de “Gran Hermano”, reality en el que conoció a Gustavo Conti, fue contundente en sus posteos.

“Años que me callo, me aburro”, sostuvo la explosiva morocha junto a una foto de un chat en el que el Conti queda en evidencia con sus histeriqueos con una mujer.

“Te apapache, me tomo un avión. Lo robo, no me importa nada”, le dice esta señorita al parecer centroamericana al actor, y Capristo, sobre el chat, escribió en referencia a la tercera en discordia: “la hippie no lo hace, es puro bla bla” y le tira nafta al fuego: “Es chorra la señorita”, en relación a que se mete con hombres casados.

Pero lo que llama la atención es la respuesta de Conti a la propuesta de la mujer (de tomarse un avión): “O me lo tomo yo. Cuando me rajen”, al parecer en relación a las “tarjetas amarillas” que su mujer le habría sacado, y quien le advierte: “Años que te rajo y no te vas. En estos textos que recibí ella le dice que van a vivir de la caza y la pesca. Qué buen chiste”.

En otra captura, Capristo define a la mujer con la que habla su marido como “la de turno”, mostrando cómo su marido la piropea: “Igualmente te juro que sos única, seas del signo que seas. Siempre estuviste. Sos muy linda”.

Visiblemente furiosa, la “Negra”, como el dicen a la actriz, fue contundente con su ex y sus “deslices”: “¡Idiotas! Hagan las cosas bien, borren todo. ¡La mentira tiene patas cortas! Buenas noches. ¿Quieren más? Me cansé que me traten de mentirosa”.

Pero no estaba para irse a dormir con toda esa bronca contenida porque Ximena siguió disparando. A la mujer con la que hablaba Conti le hizo un favor: “Agradecé que cuido tu privacidad nena!”.

Y revela un contundente chat en el que el actor deja en claro que tiene intenciones de engañarla: “Depende donde sea y cómo sea y el tiempo que tengas”, le dice la mujer, sobre un encuentro y él le contesta: “¿Quién sabe? Yo creo que alguna vez va a ser... Siempre lo supe”.

Y ahí si, Capristo se sintió conforme con su acto no sin antes tirar: “Siempre lo supo que me iba a cagar. Puérpera se burlaron de mí y no es la única... No te hagas la boluda porque te menciono. Después fue... uno se termina enterando de todo”.

Lo más llamativo de todo este escándalo familiar fue que, apenas minutos después de haber tirado las bombas, Capristo borró todo.

Así, ayer, todos hablaron en la tele de este drama que, como dijimos, muchos compararon con el que el verano pasado protagonizaron Sabrina Rojas y Luciano Castro. En este sentido, Ángel de Brito se comunicó con Capristo y en tono de broma le preguntó: “ ‘¿sos Sabrina Rojas 2?’”. La respuesta de la Negra, contundente, no tardó en llegar: “‘Parece que sí pero yo no soy tan boluda para decir que me hackearon’”. Y a título personal, el periodista manifestó: “La noto caliente”.

Un dato curioso de todo este escándalo es que el domingo, tanto Capristo como Conti, asistieron a la apertura de un emprendimiento gastronómico a cielo abierto en Nordelta, en lo que popularmente se conoce como “chivo”. Así que se manejan dos teorías: que los negocios son negocios, y en cuestiones de dinero no hay escándalo que valga, o que ya limaron las asperezas y dieron vuelta la página. Habrá que ver cómo sigue esta historia.