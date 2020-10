El Dipy y Brancatelli mantuvieron otro picante round en vivo con insultos y acusaciones

La bronca entre el Dipy y Brancatelli cobró ayer momentos de alta temperatura en un nuevo cruce picante en Intratables que se disparó cuando el cantante bailantero arremetió con todo contra Dady Brieva tras sus polémicos dichos sobre la marcha del 12O. El periodista, vía Zoom, no se quedó callado y salió a defender al ex Midachi y a responder a su archienemigo.

"Unas ganas de agarrar un camión N1 619 y jugar al bowling por la 9 de Julio… no te das una idea", había expresado Brieva tras la masiva protesta contra el Gobierno nacional en el Obelisco. Haciéndose eco de esos dichos, el Dipy esgrimió que "si lo cruzó a Dady (Brieva) le pego un cachetazo por atrevido".

Antes de su afirmación, el Dipy recordó que "a Dady lo conocí acá en la puerta de este canal, lo amaba con toda el alma porque me parecía un artista del carajo, pero me decepcionó con estas cosas. Es otro tipo y parece que no es él”.

Pero eso no fue todo, también deslizó que "Dady vive en el Chateau de Puerto Madero y el otro día estaba pidiendo por favor que hagamos todo para los artistas, tiene un piso completo en ese lugar".

Indignado por la réplica del artista bailantero, cuyo nombre real es David Adrián Martínez, Brancatelli intervino desde su casa diciéndole "Ahora vas a dar la dirección también?".

Pero el Dipy no perdió la línea de sus planteos y lanzó además que “vos vivís en un country y (Roberto) Navarro no sé cómo gastó USD 1.200.000 para comprarse un piso sobre Libertador... ¿eso lo vas a explicar o no lo vas a explicar? ¿Vas a explicar también por qué hoy dijeron que salían del Grupo de Lima? Primero dijo Felipe Solá que no iba a permitir que nadie pase sobre los DDHH sea quien sea y luego hicieron otra cosa. Te dicen una cosa y después hacen otra".

“Cuando su Gobierno hace una cagada, cierra el culo. El año pasado con el dólar a 46 pesos lloraba y hoy que está a 167 pesos salió a llorar recién hace dos días, entonces, esas cosas no se hacen”, agregó.

Por su parte, el periodista apenas le dijo "sos una máquina de repetir frases comunes, te pido que te tranquilices".

A eso, el Dipy retrucó que “yo estoy tranquilo amigo, ¿sabés por qué? Porque salgo a la calle, me tomo el bondi y me voy saludando con todo el mundo. Vos tenés que venir en tu camioneta y encerrarte en el country porque a vos no te quiere nadie. Vos sos un sorete de persona. Con los soretes como vos no puedo hablar y seguí siendo ñoqui del Estado".

Dado el nivel de tensión e insultos, el conductor Fabián Doman le puso un freno a El Dipy, en tanto que Branca le dijo “hay que analizar los invitados que llevamos".