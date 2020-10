Raúl Portal: adiós a un conductor que le puso picardía a la tevé y le dio una chance a las mascotas

Después de dos años y medio de luchar contra el avance de un trastorno cognitivo, que lo llevó a entrar y salir de internaciones, el periodista y conductor televisivo Raúl Portal falleció ayer, a los 81 años. Creador de inolvidables ciclos como “Semanario insólito”, “PNP” y “El Portal de las Mascotas”, su estado de salud se complicó en las últimas semanas a causa de una neumonía.

La noticia la confirmó su esposa Lucía -con quien tuvo a su único hijo, Gastón Portal-, quien aseguró que el cuerpo del animador no será velado y que sus restos serán cremados.

No fueron fáciles estos últimos años en el seno de la familia Portal, que luchó desde febrero de 2018 con el deterioro de Raúl.

Entre lágrimas, Lucía contó en diálogo con Teleshow que “lo solían trasladar del CCP BAIRES -institución dedicada al cuidado de pacientes que requieren atención médica, con limitaciones para ser atendidos en sus domicilios o en geriátricos- a Los Arcos por diferentes agravamientos de salud, pero siempre salía. Salió de muchas, pero en esta no hubo forma. Estaba muy deteriorado. Lo importante es que no sufrió. El cuerpo ya no le dio”.

“Chau viejo. Me tocó un padre único que entendió que para un hijo no hay nada mejor que tener un viejo niño. Gracias por eso y por haberme dedicado tanto tiempo de tu estrambótica vida”, lo despidió ayer su hijo Gastón, y agregó: “Andá tranquilo a seguir haciendo quilombo a ese lugar en el que no creo pero es una buena idea”.

Raúl Alberto Portal había nacido el 23 de septiembre de 1939 y tuvo durante su extensa carrera televisiva momentos de brillo y otros de opacidad, debido a una personalidad que podía pasar de la ironía a la ternura o a la iracundia según la ocasión.

Junto a Adolfo Castelo, Virginia Hanglin y Raúl Becerra, Portal debutaría en la televisión al frente de “Semanario insólito” (1982-1983), por el entonces ATC, el primer noticiero humorístico de la Argentina, que después inspiraría a tantos otros como “La Noticia Rebelde” e incluso “CQC”.

En 1983 la estrella de Portal comenzaba a ascender y fue contratado por Canal 13 para realizar el programa nocturno “Misteriodismo”, de donde pasó a Canal 9 al año siguiente para realizar una sección de “Sábados de la bondad” y, más tarde, por el entonces Canal 11, “La hora de los juegos”, otra vez con Hanglin, a la que se agregaron Enrique Alejandro Mancini y “el Conde Atilio”, un personaje impertérrito al que los televidentes no lograban hacer reír.

En 1988 vivió una etapa verdaderamente estelar al crear “Noti-dormi”, por ATC, donde se caracterizó por sus vestimentas extravagantes -trajes confeccionados con cotín de hacer colchones, por ejemplo- y el aporte de neologismos como “caracúlico”, “semaforro”, “currandero”, “parapsicolocólogo”, “chotarra”, “manochanta”, “churculete” y sobre todo “¡hop, hop!”, que enardecía a la progresía que venía mirándolo con desconfianza.

Entre otros trabajos cumplidos frente a cámaras y los micrófonos -su recorrido comienza en Radio Mitre en 1970, con pasos por El Mundo y Argentina, hasta sus últimas intervenciones en Concepto AM 730-, se destaca “Perdona nuestros pecados”, que se emitió desde 1994 hasta 2002, atravesando diferentes pantallas, y en la que catapultó a la fama a su por entonces nuera: Mariana Fabbiani. Aunque en sus primeras emisiones, este rol femenino estuvo a cargo de Federica Pais.

En este envío, que sirvió de base para otros programas como “TVR, “Zapping” y “Bendita TV”, Portal y compañía se dedicaban a resumir las noticias siempre, claro, desde un costado pícaro, de humor inteligente y suspicacia.

Cuando “PNP” dejó definitivamente la pantalla, Portal se aunó sus dos pasiones: los bichos y la televisión. Entre 2002 y 2009 encabezó “El portal de las Mascotas”, quizás, el ciclo más querido y recordado por los televidentes, y que también paseó por las diferentes señales de aire hasta su culminación en Magazine.

“Este programa se transformó en un servicio con un balance extraordinario: llevamos más de diez mil reencuentros y unas veintidós mil adopciones. Ahora el programa está dedicado a eso, al reencuentro, la adopción y la formación de conciencia sobre la convivencia con animales. Así que le pido a la gente que encontró un perro, que le dé una chance y lo lleve al canal”, decía en Portal, en 2009, antes de estrenar la que sería la última temporada de su clásico.

Portal, que se manifestaba como un amante de Cuba y hasta llegó a tener una perrita nacida en la isla a la que llamó Chicha Candela, gozó de gran popularidad. Sin embargo, su buena imagen comenzó a decaer tras su férrea defensa al padre Julio César Grassi, su amigo personal, denunciado por abusos de menores. Su defensa, incluso, fue más allá del dictamen judicial, que lo encontró culpable y lo condenó a 15 años de prisión.