Se puso capa y barbijo para sorprender con un emotivo abrazo a una amiga que tuvo Covid-19

Dos amigas fueron protagonista de una historia conmovedora en Los Hornos. Hacía más de un año que no se veían y una de ellas sorprendió a la otra para darle un emotivo abrazo. Y todo quedó registrado en un video.

El relato de María (67) tiene varios matices pero el más importante es que su amiga Claudia (47) es personal de salud, tuvo coronavirus y pudo darle pelea para ganarle la batalla. Hace un año, para esta fecha, habían visitado San Bernardo, y aún les queda el recuerdo de ese viaje.

"Fuimos al hotel Luz y Fuerza con un grupo de jubilados. Este año no lo pudimos hacer y cuando ella me dijo que venía a casa ¡cómo no la iba a abrazar!", contó emocionada. Pero tomó todos los recaudos sanitarios: "La idea era encontrarnos para charlar. Yo sentía la necesidad de abrazarla. Me puse la capa con la que había ido a Cataratas, bajé (vine en un segundo piso, aclaró) y la vi por la esquina. Me quedé escondida atrás de un arbolito y la abracé", sostuvo.

Según contó, su amiga tuvo Covid-19 y es personal esencial. "Trabaja en un hospital de La Plata y la pasó mal. Cuando ella estaba mal nos comunicábamos por teléfono por eso volver a verla me emocionó mucho. Todavía está un poco flojita pero ya va a trabajar", manifestó.

El encuentro se dio en la zona de 142 y 58 y la necesidad de María de ver a Claudia era muy grande. "Este año no nos habíamos visto porque ella trabaja muchísimo. Encima por el Covid trabajaba más y se hizo imposible vernos". confesó. Luego contó que tras el abrazo, que emocionó a ambas, ingresaron a su casa pero manteniendo la distancia social, usando barbijo e higienizándose con alcohol en gel "todo el tiempo".

"No fui la primera que utilicé la capa, saqué la idea de otras personas que la usaron para abrazar a nietos y seres queridos", sostuvo la mujer en diálogo con eldia.com.