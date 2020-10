Caso Neuss: una pelea el día anterior al trágico final con la mujer yendo a dormir a lo de la hija

La hija del matrimonio de Jorge Neuss y Silvia Saravia declaró que la noche previa al femicidio seguido de suicidio, sus padres tuvieron una discusión, lo que motivó que su madre fuera a dormir a la casa que ella también tiene en el country Martindale de Pilar, informaron fuentes judiciales.



Así lo contó esta tarde Lucila Neuss en la declaración testimonial que brindó ante la fiscal de la causa, María José Basiglio, de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Violencia de Género de Pilar.



Las fuentes reconocieron que la hija de los Neuss explicó que el viernes a la noche su madre no durmió en la vivienda matrimonial, sino que tras una discusión con su padre -cuyos motivos no trascendieron-, se fue a pasar la noche a su casa, también dentro del mismo barrio cerrado.



Las dos empleadas domésticas, que fueron las primeras testigos en declarar en la causa, habían contado que el sábado a la mañana, previo al crimen, Neuss había desayunado solo en su habitación y que a Saravia no la vieron hasta que regresó al mediodía, por lo que pensaban que la mujer había salido a la mañana temprano a hacer alguna actividad.



Ahora, con lo declarado por la hija, los investigadores saben que hubo una discusión y que Saravia no pasó la noche junto a su marido.



Otro de los hijos del matrimonio, Germán Neuss, también declaró esta tarde frente en la fiscal, aunque no trascendió qué fue lo que aportó.



Los otros dos hijos, Patricio y Juan, que fueron los primeros en llegar al lugar del hecho tras el llamado de las empleadas, ya habían declarado el mismo sábado.



En tanto, la fiscal también corroboró hoy que minutos antes de asesinar a su esposa y quitarse la vida, Neuss envió dos mensajes de texto a dos amigos por su cumpleaños.



Se trata de dos SMS -no WhatsApp-, que surgieron en la sábana de llamadas y mensajes que la empresa de telefonía le envió a la fiscal y que salieron, el primero a las 12.36 y el segundo a las 12.37, del celular del empresario.



Basiglio ya corroboró con los destinatarios de esos textos que se trataba de saludos por sus cumpleaños y nada vinculado a lo que sucedió después.



A las 12.59, entró el primer llamado al 911 reportando lo sucedido en Martindale.



"Todo sucedió en esos 22 minutos que pasaron desde que mandó los mensajes para saludar a los amigos hasta el llamado al 911", dijo esta noche a Télam una fuente de la investigación.