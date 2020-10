Lousteau le apuntó a la presión impositiva y a los gastos del Estado

El llamado impuesto a la riqueza que impulsa el Frente de Todos, con el jefe del bloque de Diputados Máximo Kirchner a la cabeza, se coló en una charla entre legisladores nacionales de diferentes partidos en el coloquio empresarial de IDEA.

“Al tema hay que mirarlo en contexto, es en que contexto le pedimos a alguien que haga un esfuerzo adicional, es un contexto en el cual no hay ninguna reflexión sobre cómo gasta el Estado que duplicó la presión tributaria entre el 2004 y la fecha, que no brinda mejores bienes y servicios y que no los convocamos a un esfuerzo, se lo imponemos, no hay un diálogo ni una convocatoria”, aseguró el senador de Juntos por el Cambio Martín Lousteau, entre los más críticos al proyecto.

Agregó que “tampoco veo que el complemento de eso sea vamos a cortar un montón de gastos que están mal, no veo una convocatoria colectiva, veo un discurso donde el otro es adversario y es una discusión más profunda porque sino van a pedir un esfuerzo adicional para gastar 14 mil millones de pesos en una reforma judicial que la propia vicepresidente dice que no sirve”, afirmó.

Mientras, la diputada Graciela Camaño, alineada con el jefe de la Cámara baja, Sergio Massa, advirtió: “No es un impuesto, es un aporte por única vez y esto lo diferencia, tiene orden del día porque ya se discutió en la comisión pero no veo a los amigos del oficialismo muy apurados en tratar al tema, así que iremos viendo”.

Desde el kirchnerismo, la defensa la aportó el ex presidente de Aerolíneas Mariano Recalde, quien sostuvo que ”es una alícuota muy insignificante para el volumen de patrimonio que se va a gravar, nadie va a dejar de ser rico por este aporte y no va a dejar de haber inversiones”.

El presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados y uno de los autores de la iniciativa, Carlos Heller había dicho que la base a partir de la cual se pasará a cobrar el impuesto a las grandes fortunas es de 200 millones de pesos de patrimonio, y ratificó que será por única vez.