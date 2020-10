"No puede ser, no puede ser...": el dolor de una platense por la poda de árboles frente a su casa

Tristeza, desesperación, impotencia. Esa mezcla de emociones invadió este mediodía a una vecina de 7 y 69, en La Plata, cuando vio que una cuadrilla realizó tareas de poda sobre los frondosos árboles que se encuentran a pasos de su domicilio.

La mujer dijo que, en un intento de evitar que los operarios realizaran el trabajo de despunte y poda, les pidió encarecidamente que no continuarán con los trabajos.

"Un año esperando para tener el árbol. Destruyen la arboleda en La Plata. No puede ser, no puede ser, no puede ser..." exclamó la vecina en medio del dolor y la angustia que le provocó el tratamiento de los ejemplares.

Según la mujer, la explicación que le dieron los operarios es que los recortes se llevaron a cabo para descubrir las luminarias del alumbrado público. Sin embargo, la vecina expuso que "acá mi esquina está pelada".

En este marco la mujer grabó un video, en el cual también se escucha a un hombre indignado mientra veía a un operario, montado en una grúa, cortar las ramas de la planta.

"Vinieron, rompieron el árbol como siempre estos animales que hacen este tipo de cosas", manifestó.