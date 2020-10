Original protesta en Inglaterra por el alto costo del abono para ver el fútbol por TV

Los hinchas del Newcastle tuvieron una forma particular de protestar por el alto costo de ver los partidos de la Premier League de Inglaterra lo que allá se denomina como el famoso "Pay Per View". Sin lugar a dudas la pandemia de Coronavirus cambió los hábitos en el mundo entero y golpeó a todos los ámbitos. En lo que respecta al fútbol no estuvo exento a los graves perjuicios económicos; mientras que de a poco la actividad intenta volver a algo similar a la "normalidad", algunos puntos siguen pendientes como el regreso del público a las canchas.

En Inglaterra los partidos siguen siendo a puertas cerradas, como en la mayor parte del continente europeo. Durante la semana solamente se transmiten por televisión abierta cinco de los diez encuentros de la Premier League; mientras que para poder acceder a todos los partidos de una fecha se debe pagar un abono de 14.95 libras esterlinas (casi unos 20 dólares).

Indignados por el monto que debían abonar si quieren ver la liga inglesa, los simpatizantes del Newcastle encabezaron una movida bajo la consigna: "Charity not PPV" (Caridad, no Pay Per View).

¿En qué consistió? En lugar de pagar el abono al fútbol decidieron donar esa misma cantidad de dinero al banco de alimentos de la ciudad.

"Realmente hizo la diferencia, estamos muy agradecidos por su generosidad, ya que necesitábamos este tipo de donaciones", declaró John McCorry, director ejecutivo de la institución, ya que recaudaron más de 20 mil libras lo que indica que más de 1.300 personas se sumaron a la "medida de protesta".