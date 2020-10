Zulemita Menem quiere hacer política y planea postularse en la Provincia

Zulema Menem, hija del expresidente Carlos Saúl Menem, anunció hoy a través de redes sociales su “vocación real y voluntad cierta de hacer política" en la provincia de Buenos Aires y adelantó que recibió un ofrecimiento de parte del Partido Federal para los comicios legislativos del año próximo.



“Yo voy a jugar sola, no voy a estar con ninguno que esté en los extremos”, indicó la hija del exmandatario a través de la red social Twitter.



Zulema Menem agregó que tiene “un ofrecimiento de gente del Partido Federal y muchísimos compañeros de provincia de Buenos Aires dispuestos a acompañarme”.

Aunque no dio más información que esa, se especula que podría postularse para una banca en la Cámara de Diputados.

Tengo vocación real y voluntad cierta de hacer política,en la provincia de Bs As .

Yo voy a jugar sola , no voy a estar con ninguno que esté en los extremos .

Tengo un ofrecimiento de gente del partido federal y muchísimos compañeros de provincia de Bs As dispuestos a https://t.co/XwOoJWlNAD — zulema menem (@zulemitamenem) October 20, 2020



“Vamos a volver a recuperar el pensamiento de mi padre, el último proyecto estratégico serio de un país capitalista fue el de @CarlosMenem_LR", dijo la hija del expresidente en alusión a la gestión de su padre al frente del Poder Ejecutivo, entre 1989 y 1999.

Agregó que está trabajando “con un equipo de profesionales y lo vamos a hacer desde el camino de la unión, desde el consenso, desde un punto donde se pueda pensar diferente mientras preservemos lo esencial, que es el respeto”.



“El disenso no debe entenderse como una discordia sin retorno, sino que a partir de ahí anudar acuerdos básicos para la política y la reconciliación de Argentina”, afirmó.



“Tenemos esperanza de lograrlo”, concluyó la hija del expresidente.



El Partido Federal mencionado por Zulema Menem en su posteo fue fundado por el dirigente Francisco “Paco” Manrique y tuvo su debut electoral en 1973.



En los comicios de 2019, ese espacio apoyó la fórmula presidencial Roberto Lavagna-Juan Manuel Urtubey.



Recientemente, esta agrupación política, que está presidida por Daniel Madeo, comenzó el armado de una alternativa electoral en la provincia de Buenos Aires que se materializó en varias reuniones virtuales durante la pandemia, y aunque no mencionaban el nombre de Zulema Menem, ya habían dejado trascender que incluirían a una figura que no venía del mundo de la política.