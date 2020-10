Pogo en burbujas: el concierto anticovid de The Flaming Lips

La banda estadounidense The Flaming Lips ofreció un recital para el programa de televisión The Late Show con Stephen Colbert. Hasta ahí no sería ninguna novedad. Sin embargo, lo curioso fue cómo brindaron el concierto.

La banda ha celebrado un peculiar show en Oklahoma City, ciudad de la que son originarios, donde cada miembro del grupo estuvo en una burbuja gigante de plástico individual. Pero no sólo eso. Cada integrante de los asistentes al concierto también estuvo dentro una burbuja individual.

De esta forma, se consiguió que no hubiera contactos ni entre los músicos ni entre el público. Las imágenes del concierto no dejan indiferentes a nadie aunque hay algunos que piensan que estar mucho tiempo dentro de esas burbujas no debe bueno para la salud.