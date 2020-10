¿De su propia medicina? Phil Collins dejó a su segunda esposa por fax

Phil Collins fue noticia en los últimos días porque su esposa Orianne Cevey lo dejó por mensaje de texto, se casó con otro hombre y hasta le "usurpó" una mansión en Miami de 40 millones de dólares. Pero, ante esta situación, muchos recordaron la versión de que el artista británico dejó a su ex mujer, Jimm Tavelman, por fax.

Aunque Collins ha negado esta versión por décadas, lo cierto es que fue un divorcio millonario que hizo que se mude a Suiza y deje a su hija Lily, quien logró salir adelante y hacerse un nombre tanto en la actuación como en el modelaje.

Sin embargo, la relación con su padre nunca fue bien, ya que el cantante raramente la visitaba. pese a eso, en 2017 publicó una carta al respecto: “Te perdono por no siempre haber estado ahí y no haber sido el padre que yo esperaba. Te perdono por los errores que cometiste. Aunque pueda parecer que es muy tarde, no lo es. Todavía queda mucho tiempo”.

Además, agregó en dicho escrito: “Todos tomamos decisiones, y si bien no puedo excusar algunas de las tuyas, al final del día no podemos reescribir el pasado. Estoy aprendiendo a aceptar tus acciones y a vocalizar cómo me hicieron sentir. Acepto y honro la tristeza y rabia que sentí hacia las cosas que hiciste o no hiciste, lo que me diste o me dejaste de dar”.

Por otro lado, la joven actriz habló sobre los problemas psicológicos y alimenticios que sufrió a causa del divorcio de sus padres. “No podía manejar el dolor y la confusión que rodeaban al divorcio de mi padre…Muchas de mis inseguridades provienen de estos problemas con él. Me tomó más de una década conseguir el valor para hablar con él de esto y resolver ciertos asuntos (algunos todavía los estoy resolviendo)”.

Sin embargo, a pesar de las duras confesiones de Lily Collins, su carta terminó con un mensaje positivo, donde incluso invita a las jóvenes a no tener miedo de hablar con sus padres de cómo se sienten.

Finalmente, la joven actriz invitó en dicho escrito a su padre, Phil Collins a empezar de nuevo y arreglar la relación. “Todavía podemos seguir adelante. Y así lo quiero. Te estoy invitando a que te me unas. Siempre seré tu pequeña niñita”.