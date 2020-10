Más filtraciones de la nueva película de Batman: ¿aparecen la Mujer Maravilla y Superman?

Las filtraciones de videos y fotos sobre la nueva película "The Batman" no paran de crecer. A semanas de retomarse las grabaciones, los fans enloquecen no sólo por las imágenes sino también por los cientos de rumores que rondan en torno al esperado filme.

Su director, Matt Reeves, mostrará una versión nunca vista sobre el universo del Murciélago de Ciudad Gótica, que esta vez tendrá debajo del traje a Robert Pattinson. Además tendrá villanos como Gatúbela (Zoë Kravitz) y El Pingüino (Collin Farrell).

Lo cierto es que tras las recientes imágenes que se dieron a conocer desde el set de filmación, y con la reincorporación del equipo por el positivo de Covid-19 que le dio al protagonista, adelantan que formarán parte de la película algunos miembros de La Liga de la Justicia.

‘The Batman’ set footage keeps rolling in! Here is Batman and Catwoman on their bikes. Super cool!pic.twitter.com/9bVhi6Cvn6 — DR Movie News 🎃 (@DRMovieNews1) October 13, 2020

Batman on top of the Royal Liver Building in #Liverpool. #TheBatman 🦇



📹 Olayka pic.twitter.com/eCjwd6gU2K — ScouseScene (@scousescene) October 14, 2020

Batman is up the Liver Building...🦇 #TheBatman pic.twitter.com/EJ4sxEmTrt — North West News (@HeartNWNews) October 15, 2020

Las fotos y videos que se difunden en las redes sociales llamaron la atención de los seguidores de Batman y en ellos se puede ver a un hombre vestido de Superman y a una Mujer Maravilla. De todas formas, el influencer Jake Hamilton, ique también es periodista de Fox, mostró un aviso pegado en la pared y cerca a él se puede ver el logo de "The Flash". Por lo que en sus redes escribió: "Espera, ¿está el logo THE FLASH en el set de Chicago de THE BATMAN?".

Según se supo, el nuevo filme llegará a la pantalla grande el 4 de marzo de 2022. Además de las ya mencionadas, su elenco tiene otras figuras como Paul Dano (El Acertijo), Andy Serkis (Alfred), Peter Sarsgaard (Gil Colson), Jeffrey Wright (James Gordon), Charlie Carver, Max Carver y Con O’Neill.