El actor Jeff Bridges contó que tiene cáncer

El actor estadounidense Jeff Bridges, reconocido por icónicos papeles en filmes como “El gran Lebowski”, “Starman” o “TRON”, comunicó en las últimas horas que fue diagnosticado de cáncer pero que se sentía “afortunado” porque su “pronóstico es bueno”.

“Como diría ‘The Dude’… una nueva mierda a salido a la luz”, escribió con humor el intérprete de 70 años en su cuenta de Twitter, @TheJeffBridges, recordando la frase de su icónico personaje de "El gran...", de los hermanos Coen.

As the Dude would say.. New S**T has come to light.



I have been diagnosed with Lymphoma. Although it is a serious disease, I feel fortunate that I have a great team of doctors and the prognosis is good.



I’m starting treatment and will keep you posted on my recovery.