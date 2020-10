Hasta afuera desconfían de nuestra estadística de casos

La organización de medición de datos mundial “Our World in Data”, que depende de la Universidad de Oxford, tomó la decisión de dejar de incluir en su informe las cifras de coronavirus que brinda diariamente el Ministerio de Salud de la Nación debido a que la información es “poco clara” y podría tener un sesgo en la “tasa de positividad”.

“Para asegurar la calidad y confiabilidad de Our World in Data sobre el COVID-19, hemos decidido eliminar a Argentina de nuestro conjunto de datos por el momento. Las cifras oficiales agregadas por el Gobierno no tienen la calidad suficiente para reflejar correctamente el alcance de los testeos”, escribió en Edouard Mathieu, uno de los miembros de la organización, en Twitter.

“Muchas pruebas negativas no se están registrando en varias provincias, incluidas las grandes como Santa Fe y Córdoba. Esto sesga la tasa positiva hacia arriba, hasta un asombroso 75 por ciento en la actualidad”, añadió Mathieu.

Si bien el Gobierno nacional anunció días atrás la utilización de un nuevo sistema para intentar garantizar que todas las pruebas se registren correctamente en el sistema en todas las provincias, “no está claro si esto también corregirá los datos históricos retrospectivamente”, hacen notar desde el organismo.

De esta manera, las dudas que circulan desde hace tiempo en nuestro país sobre la fiabilidad que tienne las estadísticas de contagios, muertes y tasa de positividad, entre otros valores, se extendieron mucho más allá de las fronteras de la Argentina. Y, en este caso, llevaron a un organismo internacional a bajarnos el pulgar.