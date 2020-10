Una postura que el cardenal Bergoglio acompañó cuando era arzobispo de Buenos Aires

Cuando era arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, el entonces cardenal Jorge Bergoglio apoyó las uniones civiles para parejas gay como alternativa al matrimonio entre personas del mismo sexo, pero jamás se había pronunciado de manera tan clara a favor de las uniones civiles desde su elección como Papa en 2013.

En el documental estrenado ayer en Roma, Francisco dice: “Lo que tenemos que crear es una ley de unión civil. De esa manera están cubiertos legalmente. Yo defendí eso”, sostiene en referencia justamente a su etapa como arzobispo de Buenos Aires, cuando si bien se opuso a una ley de matrimonio igualitario, respaldó algún tipo de protección legal para los derechos de las parejas homosexuales.

La postura DE LA IGLESIA

La Iglesia Católica enseña que las tendencias homosexuales no son pecaminosas, pero los actos homosexuales sí. También instruye que los homosexuales deben ser tratados con dignidad, pero se opone al matrimonio entre personas del mismo sexo. Como se dijo, Bergoglio siempre fue muy claro respecto al matrimonio igualitario: lo rechaza, ya que defiende esa denominación como aplicable solamente a la unión de un hombre y una mujer. Para personas del mismo sexo, habla de “unión civil”, no de matrimonio.

De hecho a fines de 2009, antes del debate sobre la ley del matrimonio igualitario, Bergoglio tuvo un entredicho con el entonces jefe de Gobierno de CABA, Mauricio Macri, quien no apeló una sentencia judicial que habilitaba el casamiento entre la pareja de homosexuales Alex Freyre y José María Di Bello. En una reunión privada en el arzobispado, Bergoglio le recriminó tres veces a Macri por esa actitud.

El sacerdote jesuita que más se ha esforzado por tender puentes hacia los gays en la Iglesia, el padre James Martín, elogió las declaraciones del pontífice en el nuevo documental como “un gran paso adelante en el apoyo de la iglesia a la comunidad LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transgénero)”.

CRÍTICAS DESDE ARGENTINA

Mientras, Esteban Paulón, director del Instituto de Políticas Públicas LGBT en Argentina, criticó las palabras de Francisco.

“¿Qué no aprendió Francisco del debate de 2010 en Argentina? Que nuestra lucha no se trataba de obtener “derechos”, sino de una cuestión de #igualdad Por eso dijimos NO #UniónCivil y sí al #MatrimonioIgualitario Los mismos derechos con los mismos nombres”, tuiteó Paulón.

En julio de 2020 se cumplieron diez años de la aprobación de la ley de matrimonio igualitario en Argentina, que se convirtió, en ese entonces, en el primer país de América latina en dar ese paso.

Paulón indicó a medios de prensa que el hecho de que el Papa hable de un reconocimiento de derechos para personas del colectivo LGTB “implica un avance, pero es un avance parcial, porque sigue sosteniendo esta idea de que supuestamente la lucha que encaramos y llevamos adelante tendría que ver con el acceder a un cierto paquete de derechos y desconoce que la lucha en realidad es por el trato igualitario”. (EFE)