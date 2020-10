El dólar sigue subiendo: $194 en La Plata y se opera “a puertas cerradas”

En dólar blue abrió en suba en la Región, a $194 para la venta, en una rueda que arrancó con los operadores cambiarios locales trabajando casi “a puertas cerradas” y con una oferta reducida y demanda constante, que ya empezó a tensionar al mercado.

Las “cuevas” se manejan con atención muy limitada y casi con exclusividad para conocidos, porque al estar muy dinámico el precio, los cambistas eligen a quien venderle y optan por transacciones con clientes conocidos, en su mayoría. Y siguen con la postura de no perder capital, es decir, venden sólo si compraron antes y pudieron reponer, no se desprenden de dólares. Así, la punta compradora se asentaba en la zona de los $177, marcando una brecha de unos 7 pesos, pero con cotizaciones muy dispares entre cada operador.

El dólar oficial abrió hoy a $ 77,25 para la compra y a $ 83,25 para la venta en la pizarra del Banco de la Nación Argentina, en los mismos valores de cierre de ayer. Por su parte, el riesgo país argentino bajaba 0,10% y se ubicaba en 1.441 puntos básicos, según el índice que elabora JP Morgan.

Ayer, en una jornada frenética, el dólar blue trepó otros 6 pesos en la Región y cerró en $193, en un mercado con pocas operaciones, que se cerraban “a teléfono abierto”. Esto era porque al cambiar tanto la cotización solo se confirmaban los precios cuando se intercambiaban los billetes y no antes. Así, en la Ciudad se inició ayer la rueda con el billete a $186 y saltó muy rápido a $189. Al mediodía ya costaba $191 y pasadas las 15 se instaló en los $193 finales, con una brecha muy amplia, ya que algunos operadores compraban a $177 y no vendían, aunque otros pagaban $180 por dólar, según le explicó a este diario un agente del mercado cambiario local.

“Hubo movimiento, mucha demanda y oferta selectiva. Algunos operadores eligieron no vender y reforzar sus posiciones porque creen que puede seguir subiendo. Algunos ya vendían desde el mediodía a $193, pero solo con reposición, es decir, si compraban antes, vendían, o no se desprendían de sus dólares. Además, lo hacían casi todos a puertas cerradas y con las transacciones por teléfono”, agregó. En la city porteña el blue no detuvo su escalada alcista y subió otros $7 hasta el récord de $190, con lo que la brecha se amplió al 143,3 por ciento, en una plaza muy reducida de negocios dada la cautela operativa luego de que se realizaran allanamientos por presuntos delitos de lavado de activos y tráfico de divisas al exterior.

El billete paralelo aceleró su escalada en las últimas cinco semanas, tras la aplicación de un impuesto de 35 por ciento a cuenta de Ganancias para la venta de divisas para atesoramiento. Desde el 15 de septiembre acumuló un alza de 59 pesos o 45 por ciento, mientras que en poco menos de diez meses transcurridos de 2020 escaló 152,5 por ciento. En tanto, el dólar Contado con Liquidación (CCL) trepó nuevamente con fuerza, un 3,6 por ciento ($6,26) a $181,06, tras tocar récord. De esta manera, la brecha con el mayorista se ubicó en el 131,9 por ciento. Con más calma, el MEP subió un 0,3 por ciento (43 centavos) a $163,09 con lo que el spread con el oficial alcanzó el 108,9 por ciento.

El dólar solidario -que incluye el 30 por ciento del impuesto PAÍS y un 35 por ciento a cuenta de Ganancias-, subió 76 centavos a $138,24, dado que el promedio minorista avanzó 46 centavos en $83,74. En el Banco Nación, en tanto, el billete ascendió 25 centavos a $83,25. La divisa mayorista cerró a $78,08, lo que implica un avance de 32 centavos con respecto a la jornada previa, la suba diaria más alta del año sólo superada por la experimentada en octubre del 2019. El 31 de diciembre de 2019 la cotización del blue era de $78,50, contra $81,90 del dólar ahorro. En lo que va del 2020, el blue subió nada menos que $111,5, lo que equivale a un dramático salto del 142 por ciento.

Así, aventajó por mucho al billete estadounidense accesible para los ahorristas vía home banking, que avanzó 68,7 por ciento en el mismo período. Un informe de Portfolio Personal Inversiones puntualizó que “las medidas anunciadas esta semana no lograron, por el momento, generar un cambio de expectativas. Las tensiones cambiarias crecen y la pérdida de reservas continúa a medida que la falta de confianza por la ausencia de un plan económico aumenta. Los dólares financieros, en este contexto, se mantienen firmes al alza”.