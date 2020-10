Para Duhalde, el país está en un proceso “preanárquico”

El ex presidente Eduardo Duhalde criticó con dureza al Gobierno nacional y consideró que “se está ocupando de lo que no tiene que ocuparse”, al tiempo que expresó que “seguimos sin producir y con mucho choreo”.

“Nuestro país es un barco a la deriva. No hay unidad de mando en ningún ministerio y es muy difícil gobernar así. El problema de Argentina no es lo que debemos sino lo que no producimos, pero los dirigentes no tienen ADN productivo”, señaló.

“No se le puede pedir esfuerzos a la gente si no hacen esfuerzos los políticos”, sentenció. En ese sentido, remarcó que el país atraviesa un “un proceso preanárquico y la anarquía tiene color y olor a sangre”.

“Nadie puede negar si ve los noticieros que hay mucha sangre innecesaria en la Argentina”, subrayó.

En ese marco, el ex presidente indicó que “sostengo lo que creo desde la primera vez que fui intendente en Lomas de Zamora: el que gana gobierna y el que pierde, también. Si no gobernamos todos juntos, si no dejamos de pelearnos como tontos, Argentina no sale.”

Al respecto, advirtió que la Argentina está atravesando una crisis y aseguró que en ese contexto “no se puede gobernar como si fuera un momento normal”.

“Este es un país desordenado y descontrolado”, sostuvo en una entrevista con un canal de televisión.

Además, consideró que hacen falta “leyes anticorrupción” para que el país salga adelante y sostuvo que la situación actual “es más compleja que en 2002 por la pandemia”.

Por otro lado, se refirió al Presidente y opinó que “le tocó la más difícil, la más fea, pero erra mucho al elegir gente inteligente para el gabinete pero sin experiencia”.

“No se puede hacer experiencia en el medio de una crisis. El sistema es presidencialista. Si él le presta el oído a un ministro, a un vecino o a la vicepresidenta y comete errores la culpa es de él. Si Cristina incide mucho es culpa de Alberto, no de ella. Cristina Kirchner es un animal político, siempre ha sido así, un carácter tremendo”, concluyó.

Finalmente, realizó una autocrítica sobre su gestión en la Provincia al hablar sobre el Conurbano. “Hace 20 años este era otro Conurbano. Mi error fue pedir un fondo del conurbano en vez de coparticipación. Metí a la provincia en un problema que aún hoy tiene”.