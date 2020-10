La muerte de otro afroamericano baleado por policías desata disturbios en Filadelfia

Policías mataron a tiros a un afroamericano de 27 años en la ciudad estadounidense de Filadelfia luego de gritarle que tirara su cuchillo, lo cual desencadenó violentas protestas que dejaron decenas de detenidos y 30 policías heridos, informaron hoy autoridades.

El tiroteo ocurrió a las 16 de ayer luego de que un grupo de oficiales acudieran al barrio de Cobbs Creek alertados por vecinos sobre la presencia de un hombre con un arma, dijo la vocera policial Tanya Little.

Philadelphia cops fatally shot Walter Wallace Jr. today, firing 10+ times at him while he stood at least 10ft away. He allegedly had a knife but cops made NO attempts at de-escalating the situation in this video. They went straight to killing Wallace in front of his loved ones! pic.twitter.com/U2zYGqK7Ag