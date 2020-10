Rituales, cuentos y los fenómenos naturales: por qué la calabaza es el símbolo distintivo de Halloween 

No hay imagen más clásica de Halloween que una calabaza brillante encaramada en una ventana o en un porche, creando un ambiente alegremente macabro. Durante décadas, tallar una calabaza ha sido una tradición otoñal muy querida en Estados Unidos, que se celebra con fiestas, festivales y concursos televisados.

La historia de fondo de las jack-o’-lanterns, que incluye cómo llegaron a protagonizar la decoración de Halloween y por qué están talladas en primer lugar, es una historia que vale la pena contar. Aunque el legendario Jinete Sin Cabeza y su calabaza arrojada han asustado a los estadounidenses durante generaciones, las lámparas de calabaza en realidad tienen sus orígenes en las tradiciones del Viejo Mundo en países como Irlanda, Inglaterra y Escocia.

En el camino, los rituales paganos, los cuentos populares extraños y los fenómenos naturales se han entretejido para crear una historia fascinante que en parte se ve avalada por hechos, pero que en parte también forman parte de la ficción.

Rituales celtas

El concepto de utilizar una fruta o verdura redonda para representar un rostro humano se remonta a miles de años en algunas culturas celtas del norte de Europa. "Incluso puede haber tenido orígenes precristianos que evolucionaron a partir de la costumbre de la veneración de la cabeza, o incluso podría haber representado trofeos de guerra tomados de tus enemigos", dice Nathan Mannion, curador principal de EPIC The Irish Emigration Museum, en Dublín. "Es bastante macabro, pero puede haber simbolizado las cabezas cortadas de tus enemigos".

La idea se afianzó más durante el festival celta de Samhain, que se celebró originalmente el 1 de noviembre e inspiró muchas tradiciones del Halloween moderno. En la víspera de Samhain, el 31 de octubre, se pensaba que los espíritus de los muertos se mezclaban con los vivos. Para alejar a las almas inquietas, la gente se puso disfraces y esculpió caras aterradoras en tubérculos como remolacha, papas y nabos, que generalmente abundan después de la cosecha reciente

También se desarrolló un propósito práctico, dice Mannion. “Las linternas de metal eran bastante caras, por lo que la gente ahuecaba los tubérculos”, dice. "Con el tiempo, la gente comenzó a tallar caras y diseños para permitir que la luz brille a través de los agujeros sin apagar las brasas".

Debilidades humanas y trucos de la naturaleza

Los orígenes de las jack-o’-lanterns no se limitan a la producción; el término también se refiere a las personas. Según Merriam-Webster, en la Gran Bretaña del siglo XVII era común llamar "Jack" a un hombre cuyo nombre no conocías. Un vigilante nocturno, por ejemplo, se hizo conocido como "Jack-of-the-Lantern" o Jack-o’-lantern.

Luego está el cuento popular irlandés del siglo XVIII de Stingy Jack, un tipo desagradable que a menudo se decía que era un herrero al que le gustaban las travesuras y el alcohol. Abundan decenas de versiones, pero una historia recurrente es que Stingy Jack engañó al diablo dos veces. Cuando Jack murió, se vio excluido del cielo y del infierno. Pero el diablo se compadeció un poco de Jack y le dio una brasa de carbón para encender su linterna de nabo mientras deambulaba entre ambos lugares por la eternidad, lo que nuevamente inspiró el apodo de Jack-of-the-Lantern o Jack-o'-lantern.

“También se usó como un cuento con moraleja, un cuento moral, que Jack era un alma atrapada entre dos mundos, y si te comportabas como él también podrías terminar así”, dice Mannion.

La historia también ayudó a explicar el ignis fatuus, un fenómeno natural que ocurre en las marismas y pantanos, como los del campo de Irlanda, que produce luces parpadeantes a medida que los gases de la materia orgánica en descomposición se combinan. También conocido como fuego de los tontos, luces de hadas, fuego fatuo y, finalmente, calabaza, a menudo parecía como "una llama flotante que se alejaría de los viajeros", dice Mannion. “Si intentaras seguir la luz, podrías meterte en un sumidero o un pantano, o ahogarte. La gente pensaba que era Jack of the Lantern, un alma perdida o un fantasma ".

Cuando Irlanda comenzó el proceso de electrificación a nivel nacional en la década de 1930, la historia de Stingy Jack comenzó a desvanecerse. "En el momento en que se encendieron las luces, muchas de las historias perdieron su potencia y la imaginación de la gente no se volvió tan loca", dice Mannion.

América

Pero para entonces, la tradición de las linternas de calabaza ya se había arraigado en el Nuevo Mundo, apareciendo en la literatura y los medios estadounidenses primitivos. El escritor Nathaniel Hawthorne hizo referencia a uno en su cuento de 1835 "The Great Carbuncle", y nuevamente en 1852 con "Feathertop", sobre un espantapájaros con una cabeza de calabaza tallada. Según Cindy Ott, autora de Pumpkin: The Curious History of an American Icon, la primera imagen de una calabaza Jack-o’-lantern probablemente apareció en un número de 1867 de Harper's Weekly.

La leyenda de Sleepy Hollow de Washington Irving, publicada por primera vez en 1820 y reeditada en 1858, impulsó la calabaza a la cultura estadounidense como nunca antes. En el clímax del cuento, el jinete sin cabeza arroja una calabaza sin tallar a Ichabod Crane, que nunca se vuelve a ver. Pero la mayoría de las imágenes del aterrador villano lo retratan sosteniendo una calabaza ardiente, lo que ayudó a que la historia se convirtiera en una de las favoritas de Halloween.

"La leyenda se considera una historia de Halloween, probablemente porque fue una de las primeras historias de terror conocidas internacionalmente", dice Sara Mascia, directora ejecutiva de la Sociedad Histórica de Sleepy Hollow y Tarrytown. "La calabaza se asoció con ese elemento de miedo, y es por eso que sale la calabaza, porque es con el [soldado] de Hesse galopante, el Jinete sin cabeza, como quieras llamarlo".

En el siglo XIX y principios del XX, la afluencia de inmigrantes irlandeses, que trajeron sus tradiciones y cuentos populares, también ayudó a dar forma a la historia de las linternas de Jack-o’-lanterns en Estados Unidos. Descubrieron que las calabazas, no autóctonas de Irlanda pero sí comunes en América del Norte, eran mucho más adecuadas para tallar que los nabos o las patatas.

A medida que más estadounidenses comenzaron a celebrar Halloween, la Jack-o’-lantern emergió como su imagen más icónica. Una revisión en la Constitución de Atlanta describió la fiesta de 1892 "Todo Halloween" en la casa del alcalde de Atlanta, William Hemphill, en términos elogiosos: "Nunca en los anales de la sociedad de Atlanta se ha ofrecido un entretenimiento más único y brillante", con una decoración que muestra "todo una especie de linternas sonrientes hechas de calabazas, ingeniosamente talladas con caras ".

Las calabazas talladas han llegado a servir para mucho más que una mera decoración. A pesar de su aspecto a menudo temible, las linternas de calabaza ahora simbolizan un sentido acogedor de comunidad. "En Halloween, no vas a la casa de alguien a menos que tenga una calabaza", dice Ott. “Se trata de cimentar una comunidad, proyectar buenos valores, vecindad. La calabaza y la calabaza también adoptan esos significados ".

Durante la última década, la popularidad de la Jack-o’-lantern no ha disminuido. Según el Departamento de Agricultura de EE. UU., En 2018 se cosecharon más de mil millones de toneladas de calabazas. Muchas terminan como linternas en los porches, aunque algunas aparecen en televisión en programas como Pumpkin Wars de HGTV o Outrageous Pumpkins de Food Network. .

Calabazas durante una pandemia

Este año, el coronavirus está frenando las celebraciones de Halloween, pero algunos festivales avanzan con precaución. Normalmente, Sleepy Hollow, Nueva York y la vecina Tarrytown albergan docenas de eventos en honor a la leyenda del mismo nombre. En 2020, que marca el bicentenario de la publicación original de la historia, el calendario se reduce drásticamente. Pero el Great Jack O ’Lantern Blaze, iluminado por más de 7,000 calabazas talladas a mano, está abierto con capacidad reducida, compra anticipada de boletos y distanciamiento social.