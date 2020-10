Acosan a jóvenes platenses con el cuento de ser modelo para una marca de ropa de City Bell

La policía y la Justicia investigan una denuncia de acoso sexual y amenazas que podría tener otras derivaciones en tanto habría otras víctimas de la misma modalidad.

El caso fue denunciado por Lucía Aguirre Bengoa (23) una estudiante de Diseño en Bellas Artes que fue contactada por la red Instagram y luego por Zoom por un sujeto que logró suplantar la identidad de una amiga, para ofrecerle un trabajo de modelo para una casa de ropa de City Bell.

La supuesta amiga resultó ser un individuo que luego de una serie de supuestos engaños referidos al falso trabajo como modelo, se masturbó frente a la pantalla y ante la reacción de Lucía, que inmediatamente cortó la comunicación por Zoom, volvió a contactarla para amenazarla con que si no regresaba a la comunicación iba a difundir fotos suyas donde la joven aparece cambiándose de ropa.

En diálogo exclusivo con ELDIA.COM, Lucía contó que todo empezó hace una semana cuando recibió una comunicación por Instagram de otra chica amiga suya quien le proponía incorporarse como modelo de una reconocida marca de ropa con local en City Bell.

"No sospeché nada porque conozco a esta persona que le dijo que el local quería hacer promociones en internet con sus propias modelos y por eso estaba haciendo un casting", señaló.

La supuesta amiga le dijo que cobrarían $4.500 por promoción y que como por motivos de la pandemia no podían hacer el casting de manera presencial, debía enviarle fotos suyas en diferentes poses de modelo.

"Así fue que tuve una reunión por Zoom donde me pidió que me vista con mi propia ropa, dándome indicaciones de luz, ángulos y demás. Luego me pidió fotos con ropa más "picante" como un short y un top hasta que en un momento cuando tenía que cambiarme de ropa yo apagué la cámara. Entonces me dijo que la dejara prendida porque sino se le iba la señal o algo así. No me gustó la idea pero después me di cuenta que era una persona conocida y además mujer así que me cambié de ropa con la cámara prendida", contó Lucia.

Pero grande fue su sorpresa cuando en un momento advirtió que del otro lado de la pantalla había un hombre masturbándose.

"No era mi amiga sino un tipo con manos de persona joven y mucho pelo en el brazo derecho que era lo único que se le veía además de su pene. Fue un momento horrible y corté enseguida la comunicación pero al minuto me llamó por Instagram. Y era un hombre que me decía que tenía que volver al Zoom y no denunciar nada porque sino iba a difundir imágenes mías cambiándome de ropa", dijo.

Lucía agregó que el depravado le envió una captura de pantalla donde se la ve sin ropa mientras se cambiaba para otra de las propuestas de modelo con que había empezado el engaño.

"Le robó la identidad a mi amiga y no solamente me contactó a mi sino a otras chicas. Estamos armando un grupo en redes para denunciar esto y que no le pase a otras", señaló Lucía que hizo la denuncia del caso en la DDI La Plata.