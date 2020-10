Facundo Pastor habló tras el fuerte cruce con Feinmann por el conflicto de los Etchevehere

Un fuerte cruce al aire tuvo lugar en las últimas horas en la pantalla de A24 que tuvo como protagonistas a a Facundo Pastor y Eduardo Feinmann.

Ambos se encontraban abordando el conflicto de la familia Etchevere en el pase entre los programas El noticiero y 4 días, cuando se generó un desacuerdo de opiniones que terminó en insultos y gritos.

Los periodistas, en su rol de abogados, expusieron su mirada sobre esta posesión de tierras en Entre Ríos y parecen no haber concordado. De las opiniones pasaron a la discusión y de la discusión llegaron a las chicanas.

"Yo pretendo vivir en un país distinto al tuyo, Facundo... Yo me enojo con vos porque yo creo que vos querés vivir en un país y yo pretendo vivir en otro, distinto", planteó Feinmann y completó: "Te veo un poquito afecto a estas circunstancias, a estas cosas, es como que las dejás pasar, como que las relativizás. Y hay cosas que son blanco o negro, no hay grises... ¡Grabois es un delincuente!", insistió Feinmann,.

"Yo lo que creo es que la Justicia falle", explicó Pastor. "Acá está la documentación, ¿esto no sirve? ¿Necesitás a un juez para que te diga...? El mismo escribano te muestra esto firmado por la señora Dolores, ¿necesitás que un juez te lo diga?", le devolvió Feinmann. A lo que Pastor respondió: "En un conflicto siempre necesitás que la Justicia se expida".

"Quedate tranquilo, Pastor, el equivocado siempre soy yo. Quedate tranquilo, vos sos el dueño de la verdad y yo soy el pelotudo. El periodista sos vos y el pelotudo soy yo. Quedate tranquilo, Pastor querido..." dijo Feinmann que a esa altura parecía haber perdido los estribos.

Después del acalorado intercambio, Pastor decidió romper el silencio y sostuvo "Tengo la mejor onda con todos mis compañeros. Eduardo es vehemente, se maneja así y tiene su carácter. Si él piensa de una manera no me parece mal que lo exprese al aire". En su programa en La Once Diez indicó además que "El país en el que me gusta o me gustaría vivir es muy claro y muy concreto y lo expreso todos los días en mi programa".

"Yo me considero una persona antigrieta y me parece disparatado que a alguien se lo tilde de moderado como si eso fuera un defecto y no un atributo para generar el diálogo. Entiendo el juego del periodismo y lo respeto, pero hay cosas que no hago ni haría". Y agregó: "Ese juego macabro de un lado o del otro no me va, no creo que sea algo constructivo. Lo digo desde lo más profundo de la honestidad intelectual".

A su vez, expuso: "El periodismo debería dejar de pensar que del otro lado hay clientes y empezar a pensar más que hay audiencias". También ahondó sobre el rol del los medios de comunicación: "Yo creo que el periodismo debería tratar de acercar información para que el debate se genere en casa y que la gente pueda sacar sus propias conclusiones. Me parece que ese camino binario de una argentina dividida entre ellos o nosotros o de las cosas que plantean un debate salvaje no es un buen camino para el periodismo y la Argentina en general. Lo que creo que debe hacer un periodista y programa de televisión es un buen show de entretenimiento informativo".