Le vaciaron la cuenta y sacaron un préstamo a su nombre

Un empleado de una estación de servicio YPF de la Región sufrió en carne propia la estafa telefónica que usa a un premio de otra petrolera como anzuelo. Según contó a este diario la víctima de este cuento del tío, Hernán Basomba (36), sucedió el 28 de agosto pasado, cuando recibió un llamado inesperado mientras se encontraba en su trabajo. Lo contactaban supuestamente desde la compañía Shell para informarle que era uno de los ganadores del premio que otorga 250 mil pesos en efectivos y litros de nafta gratis. “Como a veces le cargo gas a mi auto en una Shell y además tenían datos de mi auto que es un Fiat 147, les creí. Allí me dieron la noticia del supuesto premio”, desde “un número con prefijo de Córdoba”, recordó. Ese mismo domingo fue al cajero del Banco Santander que está en 8 y 50, puso su tarjeta y siguió las instrucciones que le dieron por teléfono: “No recuerdo mucho en detalle ese momento, aunque sí me pedían habilitar cuentas destino (CBU) para unas transferencias”, detalló. Si bien el hombre sospechó desde un principio, la abultada suma del premio y los datos personales con que contaban quienes le hablaban del otro lado del teléfono lo hicieron caer en la trampa. Cuando quiso ingresar al homebanking ya no podía y, de nuevo en el cajero, constató que le faltaban 8 mil pesos de la cuenta, aunque eso no fue lo peor: al hacer la denuncia al Banco Santander “me enteré de que habían sacado un crédito online por unos 383.000 pesos que transfirieron a otra cuenta”, concluyó.