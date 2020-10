Ester Expósito se cansó y habló de los comentarios sobre su apariencia física

La actriz Ester Expósito decidió ponerle fin a los comentarios que le adjudican intervenciones estéticas y pidió responsabilidad a los periodistas.

“Son muchxs lxs jóvenes que me siguen a los que podría influir estas mentiras. Así que supuestos profesionales y determinados medios de comunicación, sean responsables y dejen de analizar mi imagen para hablar de resultados de cirugías que no tengo”, dijo la española en un mensaje en el que también incorporó un corazón y exigió “Más profesionalismo”.

La artista que se hizo conocida por interpretar a Carla en la serie “Elite”, suele compartir contenidos sobre su vida y su trabajo y muchos de sus seguidores son adolescentes fanáticos de la serie que produjo Netflix.

Consciente de la carga que conlleva la responsabilidad de ser una figura pública, la joven echó por tierra las versiones sobre cirugías. “Pues no me he realizado ninguna rinoplastia, ni bichetomía, ni ninguna cirugía estética”, desmintiendo aquellas intervenciones que se le adjudicaron. Además, llamó la atención de los periodistas diciendo: “Antes de hacer AFIRMACIONES (no suposiciones/ opiniones) hay que comprobar la información”, disparó.