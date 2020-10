Pasó 14 años preso por un crimen que no cometió: “El juicio fue un mamarracho”

Un hombre que hace casi 14 años está preso por el crimen de una mujer en una salidera bancaria en el partido de Merlo fue absuelto por la Corte Suprema, tras un fallo en el que cuestionó al tribunal que lo condenó, a los camaristas que confirmaron la sentencia y a los policías que lo investigaron, muchos de los cuales están presos por inventar causas, informaron fuentes judiciales.

Se trata de Jorge Enrique González Nieva (55), quien en 2010 fue condenado a la pena de 25 años de prisión por el robo seguido de muerte de Analía Bibiana Aguerre (43), sentencia que desde 2015 permaneció en estudio del máximo tribunal y por el cual la organización Amnistía Internacional (AI) reclamaba su libertad.

Con las firmas del presidente Carlos Rosenkrantz y los ministros Horacio Rosatti, Elena Inés Highton, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, la Corte absolvió a González Nieva, quien durante los casi 14 años de detención pasó por al menos 9 cárceles distintas y desde el 3 de octubre del año pasado estaba con arresto domiciliario, monitoreado con una tobillera electrónica.

Según fuentes penitenciarias, este hombre que había sido condenado por los delitos de “robo con homicidio resultante y portación de arma de guerra”, estuvo en los penales de Florencio Varela, de Urdapilleta, de General Alvear, de Olmos, de Junín, de Mercedes, nuevamente en Varela, en La Matanza y en la Unidad 26 de Olmos, tras lo cual salió con arresto domiciliario.

La Corte Suprema entendió que el fallo del Tribunal Oral en lo Criminal 1 de Morón que lo condenó, se dictó desconociendo “las garantías constitucionales de debido proceso, defensa en juicio y de presunción de inocencia” , falencias que no fueron atendidas por la Sala II del Tribunal de Casación Penal y, luego, por la Suprema Corte de Justicia. Cuestionaron que uno de los elementos que fueron utilizados para condenar a González Nieva haya sido la identificación por fotografías por parte de un testigo del hecho que, luego, no pudo reconocerlo personalmente. Y que no tuvieran en cuenta los testimonios que avalaban que, al momento de los hechos, el acusado se encontraba en otro lugar trabajando como taxista.

Los jueces consideraron que fue “alarmante” la existencia de “serias irregularidades” en la investigación policial y recordaron que González Nieva, que vive en Merlo, declaró ante los jueces que lo condenaron que el policía que lideró la investigación le había exigido que le entregara su taxi como coima y que su negativa había contribuido a mantenerlo imputado y detenido.

Según el fallo, al momento del debate oral, los policías que tuvieron un rol central en la instrucción del caso estaban detenidos y bajo proceso por distintos hechos delictivos que involucraban la adulteración de información y la fabricación de imputaciones con fines extorsivos en el marco de sus investigaciones, incluida la de este mismo caso.

El máximo tribunal puso énfasis en que “los jueces deben velar por la legalidad de los procesos judiciales, garantizando que las sentencias no sean el producto de procedimientos irregulares o directamente ilegales”. Manuel Garrido, de Innocence Project AR que se constituyó como Amicus Curiae en el marco del expediente, dijo que en diciembre de 2017 el fiscal que investigó el hecho, Alejandro Jons, fue suspendido acusado de recibir dinero para beneficiar a detenidos y armar causas con falsos abogados para quedarse con los bienes de los imputados.

El hecho por el que había sido condenado González Nieva ocurrió el 24 de mayo de 2006, cuando Aguerre, que acababa de retirar 11 mil pesos de un banco de Morón, fue asesinada de un balazo en la cabeza por tres “motochorros” que la siguieron hasta su casa de Libertad, de Merlo.

Además del taxista, dos hombres fueron condenados por el asesinato, uno de los cuales también aseguraba su inocencia.

“Estoy shockeado”

Horas después de recibir la noticia, González Nieva dijo estar “shockeado” por la decisión judicial, que había perdido “las esperanzas” de que se revierta su situación y que el juicio al que lo habían condenado a 25 años de cárcel fue un “mamarracho”.

“No pensaba que este momento podía llegar”, afirmó, destacado el apoyo que judicialmente le brindó “la ONG Innocent Proyect y Amnistía Internacional”, al tiempo que también tuvo la “contención” de toda su familia. “Esto no fue que no me creyeron, esto estaba todo orquestado para dejarme detenido, el juicio fue un mamarracho porque no sabían cómo había llegado al banquillo pero igualmente me condenaron a 25 años”, criticó. Dijo que cuando Innocent Proyect entrevistó al testigo que supuestamente lo había señalado por el crimen respondió que “nunca” lo reconoció “ni por foto ni personalmente” y que en el reconocimiento fotográfico no sabía si era su firma porque es “una persona analfabeta”.

“O sea fue todo armado para dejarme detenido”, añadió González Nieva, quien aseguró estar “disfrutando este momento”.

Por último, el chofer relató que todos estos años estuvo “encerrado en un penal con un muro de seis o siete metros de alto y no veía el exterior”.