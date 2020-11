El ingreso de turistas tendrá un tope en los distritos de la Costa

Estalla el verano en cuestión de semanas. Luego de casi 8 meses de cuarentena, restricciones y demás, los argentinos que puedan buscarán algo de oxígeno en la Costa Atlántica. Una temporada por demás especial está a la vuelta de la esquina y, más allá de las promesas de vacuna y que el clima ayudará a bajar el brote de coronavirus, ya se empezaron a tomar todos los recaudos posibles.

Por eso, como primera medida los turistas que desembarquen en la Costa bonaerense deberán contar sí o sí con la aplicación Cuidar Verano, que la Provincia pondrá a disposición en los próximos días, a través de la cual los intendentes los autorizarán a ingresar. Una vez en destino, en tanto, no podrán trasladarse de un municipio a otro y solo podrán circular dentro de las fronteras del distrito.

La medida fue informada ayer por el el Jefe de Gabinete Carlos Bianco y forma parte de los protocolos que se pondrán en marcha para la temporada de verano que comenzará el próximo 1º de diciembre, fecha a partir de la cual se habilitará el ingreso de turistas a los diferentes destinos de mar y sierra.

Según explicó la Provincia, toda la información que deben proveer los turistas y el sistema de autorización para poder ingresar a los destinos se hará a través de la app que el gobierno bonaerense espera tener lista para la semana próxima. Será, dicen, muy similar a la aplicación Cuidar, cuyo formato ya es familiar para todos los bonaerenses durante la cuarentena.

Bianco informó que la Provincia trabaja junto a la Secretaría de Innovación Pública de la Nación en el desarrollo de la aplicación Cuidar Verano con algunas particularidades para la provincia.

El Jefe de Gabinete explicó que “va a ser muy similar al certificado único habilitante para la circulación que funciona ahora, pero específico para las vacaciones”, y que además de la aplicación habrá una versión web para bajar e imprimir.

Los turistas deberán informar la ciudad a la cual concurrirán, el domicilio en el que se hospedarán y las personas con las cuales vacacionarán (familiares, convivientes, amigos o conocidos). Deberán hacerlo al menos cinco días antes del viaje y esperar que, a través de la app, se les informe si fueron autorizados o no, un aval que darán los municipios.

En tanto, los intendentes contarán con un tablero en el que podrán aprobar o no el ingreso de las personas que solicitan visitar sus municipios. “Nosotros establecemos un marco general en donde después ellos aplican sus propios parámetros”, indicó Bianco.

Todavía no se especificó hasta qué porcentaje dejarán que los centros turísticos tengan ocupación, pero la idea es que no se parezca a lo de todos los veranos. Si bien existe temor y dificultades económicas, que miles de argentinos no vacacionen en el exterior es un motivo de preocupación.

A través del panel los municipios tendrán la posibilidad de controlar la cantidad de personas que entran a la ciudad, o analizar caso por caso y verificar que los turistas tengan reserva.

“La aplicación va estar lista el 18 de este mes y habilitada públicamente para antes del comienzo de la temporada”, indicó el jefe de Gabinete.

GESELL PERMITE EL INGRESO DE PROPIETARIOS NO RESIDENTES

La municipalidad de Villa Gesell reabrió desde ayer el acceso norte a la ciudad para geselinos y propietarios no residentes tras 8 meses.

La normativa se suma a la apertura del ingreso sur, que hasta el momento era el único habilitado para entrar y salir del distrito balneario.

Quienes deseen ingresar al partido deberán mostrar su licencia de conducir o su DNI para poder corroborar el domicilio; en tanto que los propietarios no residentes tendrán contar con el permiso que se obtiene mediante el sitio web de la comuna.