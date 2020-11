"Adiós Bartolo": Robaron la escultura de un perro que "era emblema" de una calle de Ringuelet

"Era una mascota económica. No gastaba en nada, no se enfermaba, no ladraba ni se ponía rabioso con nadie. Incluso se bancaba que otros perros le levantaran la patita. No representaba una amenaza para nadie", indicó el vecino que "no entiende con qué utilidad se la llevaron"