Los Pumas-All Blacks: la brillante respuesta de Matera al juez tras la pelea entre los jugadores

Cuando iban apenas 3 minutos del partido entre Los Pumas y los All Blacks, el jugador neozolandés Shannon Frizell le pegó en la cara a Marcos Kremer y se desató una pelea: el capitán argentino, Pablo Matera, no dudó en ir a increpar al rival.

El juez Angus Gardner intentó rápidamente controlar la situación y pedirle explicaciones a los protagonistas por lo que estaba sucediendo. Como el árbitro tiene micrófono, se pudo escuchar lo que habló con Matera:

-Pablo, vos sos el capitán, necesito ver tu liderazgo y no lo mostrás empujando jugadores.

-No puedo no ver que él le pegó a uno de mi equipo, eso no es respeto. Yo juego por mi país y eso no es respeto.

-Pero no podés involucrarte siendo el capitán, necesito liderazgo.

Esta acción fue muy comentada en las redes sociales y, en nuestro país, llovieron los elogios del capitán albiceleste por su actitud ante dicha situación. Minutos antes también había sido protagonista por su manera de plantarse ante el Haka de los All Blacks: lo miró con una semi sonrisa.

Matera fue una de los pilares de Los Pumas en el triunfo histórico ante la Selección de Nueva Zelanda: luego de 28 derrotas y un empate, en 1985, el elenco nacional pudo vencer por primera vez a los hombres de negro. Fue por 25-15 en Australia y en marco del Tri Nations.