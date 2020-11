Carrió llama a no subirse al plan de vacunación

La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió se sumó a la polémica generada en torno a la vacuna contra el coronavirus que está desarrollando Rusia e hizo una encendida defensa de la ahora ex ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, María Eugenia Bielsa.

Respecto de la vacuna rusa, llamó a no ponérsela en caso que finalmente llegue a la Argentina, para lo que el Gobierno nacional acordó la compra de 25 millones de dosis. “No se pongan la vacuna rusa. No se pongan ninguna vacuna que no venga de un país democrático, que no vengan con todas las seguridades”, señaló.

Y agregó que “la inteligencia rusa está directamente ligada a Cristina”.

Con relación a la salida de Bielsa del Gabinete, la ex legisladora afirmó que “seguro no se prestó a ninguna coima”, al tiempo que indicó que la ex funcionaria “debe ser la mujer más decente y brillante que tiene Santa Fe”.

“Yo doy fe. Pongo las manos en el fuego por María Eugenia. Al lado de una decente siempre ponen a un corrupto. Ahí está el negocio de los intendentes, de la obra pública y del financiamiento político”, agregó.

Respecto a su relación con el expresidente Mauricio Macri, de quien dijo días atrás que “ya fue”, Carrió contó que su distancia con él fue “una decisión política” que “tomaron hace mucho”. Además, habló de las internas dentro de Juntos por el Cambio.

“Yo debo ser la persona que más acompañó la presidencia de Macri, fui la única que hizo campaña cuando nadie hacía. Fui la que avisé que en las provincias (Rogelio) Frigerio estaba haciendo campaña por los gobernadores del PJ”, dijo Carrió.

RESPALDO

Respaldó también al tridente más cercano a Macri durante su primera parte de gestión: Marcos Peña, Mario Quintana, y Gustavo Lopetegui. Según la exdiputada “frenaron dos golpes del establishment”, el primero, donde “quisieron sacar a Mario Quintana y Gustavo Lopetegui”, y el otro que “fue contra Marcos Peña”.

Sobre Peña, dijo: “Creen que fue un pésimo jefe de Gabinete y es mentira. Él no le pagaba a los periodistas, como hacen todos los jefes de Gabinete, incluido Santiago Cafiero. Él era el único que se le podía plantar a Macri, que lo frenaba en sus posiciones más extremas. La interna la tenía con Emilio Monzó y Frigerio”.

Por otra parte, la líder de la Coalición Cívica reiteró que no será candidata en las elecciones del año que viene.