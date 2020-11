En una zapatería de 80 entre 121 y 122 los dueños tuvieron que cerrar por los robos

Una casa de Villa Alba saqueada y un comercio de Barrio Jardín obligado a cerrar a causa de los robos constantes, se vieron unidos en las últimas horas por la modalidad de los ataques: escruches. La problemática se extiende por una amplia zona de Villa Elvira, pero también afecta a los barrios linderos de El Carmen y Villa Progreso, en la localidad vecina de Berisso.

Se trata de un sector caliente de la Ciudad, que a fines de agosto tuvo un fuerte incidente cuando balearon la fachada de la comisaría decimosexta, situada en 122 entre 81 y 82. Un poco más hacia el este, entre Ponsati y El Palihue se dirime otro aspecto de la delincuencia.

A metros de la seccional, en 80 entre 121 y 122, los propietarios de una serie de locales comerciales emplazados en esa cuadra afirmaron en diálogo con este medio estar “a merced de los ladrones”. Sobre la rambla de la 122, una cámara municipal monitorea el movimiento.

No obstante, nada fue suficiente para detener el accionar de los ladrones que golpean “sobre todo durante la noche”, remarcaron. “El problema es que es un lugar de fácil acceso y tiene salida para la ruta, para La Plata o Berisso”, graficó Walter, un vecino. Para él, lo más importante tiene que ver con la falta de luminarias que vuelven a la cuadra “una boca de lobo”. En esa línea, explicó que “antes había iluminación y desde que ensancharon la 80 eso cambió. Sacaron los faroles y no volvieron a colocarlos, por la noche no se ve nada”.

Una zapatería que hasta ayer funcionaba ahí, sufrió tres escruches en un mes. La repetida pérdida de mercadería obligó a la vendedora a “bajar la persiana”. El viernes por la mañana, el local tenía las rejas y una cadena con candado en la puerta. Dentro solo quedaron las estanterías vacías.

El miércoles pasado, por la madrugada, cortaron el enrejado y un candado grande para meterse. Luego barretearon la puerta de metal. Revisaron todo el interior, “lo dieron vuelta”, según le contó un frentista a EL DIA. Sin embargo, esa jornada escaparon con las manos vacías, quizás porque buscaban dinero y en la caja los propietarios nunca dejaban, o tal vez algo o alguien los obligó a huir de forma precipitada.

Volvieron la noche siguiente y en esa ocasión sí huyeron con mercadería de todo tipo. “Hoy amanecimos con que se iban de acá”, refirió una mujer que trabaja en una mercería sobre 122. Asimismo, señaló que “a la casa de celulares de 122 entre 80 y 79 también quisieron ingresar”. Incluso probaron suerte en un puesto de diarios.

Fuentes de la Policía informaron que “no hubo denuncias por ninguno de los casos”.

VOLVER A LA CASA VACÍA

Por otra parte, en 611 entre 115 y 116 una pareja de jóvenes abandonó su casa como suelen hacerlo durante la semana para ir a trabajar. Al regresar se toparon con una fea sorpresa de un atraco. “Los desvalijaron”, contó un allegado a las víctimas. El sector es humilde, con calles de tierra y muchas viviendas todavía en obra, pero con una población importante. Osvaldo, dueño de un almacén en las cercanías, aseguró que “es un barrio tranquilo” en el que “no hay robos, sí alguna pelea entre vecinos”. Otra vecina, en cambio, fue menos indulgente y aseveró que “desde hace rato que la droga y la delincuencia ganaron las calles”.

El hecho ocurrió en las últimas horas y, conforme expresaron conocidos de los damnificados, el matrimonio se había mudado en forma reciente y “no conocían a mucha gente”. También adujeron que “fueron pocas horas las que no estuvieron”, por lo que no se descarta que los autores del atraco conocieran los movimientos de ambos.

“No tenían mucho y les robaron todo, se quedaron con la casa vacía y estamos buscando la forma de ayudarlos”, indicaron. Ayer por la tarde este diario contactó a la familia de la pareja, pero prefirieron no brindar mayores detalles.

En 80 entre 121 y 122, comerciantes afirman estar “a merced” de los ladrones