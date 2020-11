Sin acuerdo en el Consejo Consultivo para sumar más miembros a la Corte

El Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, creado por el Gobierno nacional, se reunió este fin de semana, en lo que iba a ser su último encuentro previo a la elaboración del informe que el miércoles debe elevar al Poder Ejecutivo, pero la falta de definiciones sobre algunos temas centrales hizo que las últimas deliberaciones pasaran a mañana martes. Así lo confiaron fuentes de ese consejo.

La última reunión del fin de semana fue con el objetivo de concluir el dictamen con “propuestas y recomendaciones” que el miércoles presentará al Poder Ejecutivo, pero la falta de definiciones postergó la meta.

“No hubo definiciones concretas, así que de cara al martes, habrá que ver cuántos votos tiene cada dictamen”, dijo otra de las fuentes, que precisó que de esa tarea se ocupará el secretario del consejo.

El miércoles, el Consejo de notables tendrá que tener listo su informe para elevar al presidente Alberto Fernández, que creó este órgano mediante decreto 635 de este año y le dio un plazo de 90 días para debatir, analizar y definir recomendaciones para “fortalecer el Poder Judicial y el Ministerio Público”.

El viernes, en una entrevista radial, el jefe de Estado se refirió a este informe y adelantó que no está “cerrado a nada” en cuanto a las propuestas, aunque aclaró que le “gustaría leer el informe antes de opinar” al ser consultado respecto a qué pensaba si le proponían elevar el número de miembros de la Corte.

Otras prioridades

El Presidente remarcó también que el informe y sus propuestas “no son vinculantes” y que no ha “interferido en nada” en esa comisión.

Así, el comité de expertos convocado por el Presidente, en el cual se encuentra uno de los abogados de la vicepresidenta Cristina Kirchner, Alberto Berardi- a través de un decreto, sigue analizando en tiempo de descuento las recomendaciones finales que incluirá en el informe “para el buen funcionamiento” de la Corte Suprema, del Consejo de la Magistratura, Ministerio Público Fiscal y Ministerio Público de la Defensa.

También el “sistema de juicios por jurados” y los “criterios para dar cumplimiento de la manera más eficaz al mandato constitucional” y el “modo de finalizar el proceso de transferencia de competencias en materia penal no federal a la Ciudad de Buenos Aires y la manera de reasignar funciones” al actual fuero Nacional en lo Criminal y Correccional porteño, tal como lo pidió el Poder Ejecutivo al crearlo.

El dictamen tendrá que ser adoptado por mayoría de la totalidad de sus miembros e incluirá, según corresponda, las disidencias y recomendaciones que cada integrante desee dejar planteadas.

IRREVERSIBLE

De hecho, en la reunión del último martes se planteó una diferencia difícilmente reversible respecto a la cantidad de miembros que debe tener la Corte Suprema de Justicia.

Una fuente relató que en ese encuentro uno de los once integrantes del Consejo Consultivo -no trascendió cual de ellos- expuso su propuesta de ampliar el número de miembros de la Corte Suprema de los 5 actuales a 9, pero su postura quedó en total soledad y no sumó ni un apoyo.

Es que, según otra fuente, “para varios de los miembros del Consejo la posibilidad de ampliación de la Corte es un asunto que ni siquiera debería ser abordado entre las conclusiones”, y la prueba está dada en que en la última reunión ni siquiera se trató, por lo que difícilmente se incluya en el informe final.