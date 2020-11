Otro ataque a agencia de viajes en 36 y 12, pero esta vez los echó la alarma: quedaron filmados

Todo indica que están obsesionados con la agencia de viajes que funciona en 36 entre 12 y 13 porque desde 2017 la atacan una vez por año. En un rubro en el que las operaciones suelen ser íntegramente bancarizadas, por lo que se supone que no se manejan sumas en dinero efectivo, los ladrones insisten. Y en las últimas horas volvieron a golpear pero la alarma, los sensores en los vidrios, las cámaras de seguridad y los vecinos los hicieron huir. Andaban en un automóvil Senda chapa TDR 136, según testigos contaron a la policía.

Ocurrió en la agencia de viajes Travel Market, de 36 entre 12 y 13 y donde su propietaria contó a ELDIA.COM detalles de este nuevo ataque sufrido esta madrugada.

"La alarma nos avisó que estaban queriendo entrar y además los vecinos llamaron a la policía. Los ladrones se fueron pero al rato volvieron a ver si todavía podían intentar entrar pero en ese momento ya había vecinos en la calle, entre ellos mi hermana que vive en la zona y bajó con dos perros entrenados", contó.

Los malvivientes quedaron filmados y así se ve cómo violentan una reja y se disponen a romper uno de los vidrios de acceso al local.

"Esta vez no pudieron porque cada rotura son 80 mil pesos", apuntó la propietaria de la agencia.

La policía analiza ahora las imágenes para identificar a los ladones.

Como se dijo, no es el primer hecho delictivo en la misma agencia.

En abril de 2017, acaso el más grave, los ladrones irrumpieron a las patadas y se llevaron dos computadoras y el teléfono celular de un socio de la agencia. En marzo del año siguiente rompieron un vidrio y revolvieron todo. En diciembre de 2019 fue otro intento, con daños en el frente del local y en las últimas horas el cuarto ataque: uno por año.

Entre el fastidio y la preocupación en que la situación la tiene, En la agencia no dejan de extrañarse por la insistencia de los ladrones (aunque no haya certezas de que hayan sido los mismos en las cuatro oportunidades) en robar un local donde "no hay dinero en efectivo" y, respecto del mobiliario y otros elementos, "sólo hay dos computadoras que son carretas porque las buenas se las llevaron en 2017".