Otro mensaje de Carrió reaviva la polémica en Juntos por el Cambio por la designación del Procurador

Las declaraciones de días pasados de Elisa Carrió, acompañadas por dos mensajes que hoy subió a su cuenta en Twitter, recalentaron la interna en Juntos por el Cambio a partir de apoyar o no la postulación del juez Daniel Rafecas como Procurador General de la Nación.

"Comparto con Mauricio Macri que la decisión y responsabilidad histórica en relación a la designación del Procurador General y del tratamiento de la ley de Lousteau, corresponde a los Senadores de Juntos por el Cambio. Así se lo trasmití a Naidenoff hace 60 días", fue el primero de los tuits que escribió la líder de la Coalición Cívica, mientras que en el segundo agregó: "La libertad de expresión me ampara como ciudadana de la Nación, y jamás hice secretismo; lo que digo en privado lo digo en público y no lo escondo a la ciudadanía. (art. 14 CN)".

Ambos posteos parecen destinados a su socio político, el ex presidente Mauricio Macri, aunque también a Martín Lousteau y al radical Luis Naidenoff, titular del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado.

Más temprano, la diputada provincial de la Coalición Cívica Maricel Etchecoin había confirmado el enojo de Carrió con Macri, y explicó el sentido de la expresión "Macri ya fue" que Carrió usó este semana, aunque negó que eso afecte su unidad política, al tiempo que defendió su postura sobre Rafecas. Etchecoin sostuvo que el sentido completo de las palabras de Carrió fueron que "Macri ya fue presidente, ya fue Marcelo T. de Alvear, ya fue todo".

"No dijo Macri es el pasado", diferenció. Pero confirmó que en una conversación telefónica con el ex mandatario, Carrió "se sintió menospreciada (por él) y lo ha hecho saber" como es su "derecho". "JXC nunca va a estar por nosotros en crisis de romper. Otros quisieran, el oficialismo por ejemplo estaría más que contento, pero no va a suceder", concluyó.

Por otro lado, defendió la postura de su sector de apoyar la postulación de Daniel Rafecas para la Procuración General de la Nación: "Creemos que el actual candidato es quien debe ser y no luego encontrarnos después con un (senador Oscar) Parrilli o algo por estilo", indicó.



Esta nueva escalada de diferencias se conoce luego de que el viernes último el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal visitaran a Carrió en su casa de Exaltación de la Cruz, donde habrían coincidido sobre el tema Rafecas. Según los voceros del encuentro, formalmente sirvió para "reafirmar una relación política que se consolidó en estos años en la provincia y la ciudad", mostrando a la líder de la CC más cerca de los moderados Vidal y Rodríguez Larreta y más lejos del sector de los "duros" que encabeza Macri y la ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.