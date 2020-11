Palomas mensajeras de La Plata, las atletas que vuelan a 100 km/h

Hace poco, el precio que se pagó por una paloma sacudió al mundo. Una mensajera de un criadero belga fue adjudicada en una subasta a un comprador chino a un precio récord de 1,6 millones de euros (1,8 millones de dólares), durante una venta organizada por internet por la plataforma especializada Pigeon Paradis (Pipa). Su nombre, el de la paloma, es “New Kim”, una hembra de un reconocido criadero de la región de Amberes, que se convirtió así en el ave de su especie más cara en el mundo, venciendo a otro pájaro de Flandes, el macho Armando, que fue vendido por 1,25 millones de euros (1,47 millones de dólares) en 2019 al mismo comprador.

En La Plata, las palomas no son tan caras. Pero también son muy buenas a la hora de volar y competir para sus dueños colombófilos, que las crían y las entrenan con la misma pasión que los belgas, cosechando triunfo tras triunfo. Como el que logró recientemente Miguel Angel Díaz con su overa colorada 936, que ganó la carrera especial en Santa Rosa, La Pampa, corriendo para el club Asociación Colombófila Mensajera Ensenadense.

Miguel, de 46 años, casado y padre de Florencia (18), quien es además su asistente en el palomar de Villa Elvira, donde viven, es uno de los 80 colombófilos platenses que hacen de esta disciplina una pasión, representando a los clubes Unión Colombófila Platense -de 68 entre 24 y 25-; Club Colombófilo Platense -de 39 entre 2 y 3- y la ya citada Asociación Colombófila Mensajera Ensenadense.

“En el campeonato nacional de La Pampa -cuenta Miguel- se soltaron 17.000 palomas de todo el país, y mi overa colorada fue la que marcó el mejor tiempo, tras recorrer 750 kilómetros. Salió a las 7 de la mañana y llegó a las 4 de la tarde, directo de Santa Rosa a Villa Elvira. Fue una alegría enorme”.

“Yo empecé en esto hace relativamente poco -agrega- quien me entusiasmó fue un gran colombófilo platense, Alberto Evrett, varias veces campeón, y ahí empecé a agarrar la pasión por las palomas mensajeras. Así llegué al club Mensajera Ensenadense, donde me recibieron con los brazos abiertos para practicar este deporte muchos socios como Daniel Vigo y Gustavo Valdez, entre otros, que me dieron una ayuda muy importante para desempeñarme en este ámbito”.

“La colombofilia -explica el criador de Villa Elvira- es un deporte donde se crían y entrenan palomas mensajeras, que se pueden soltar a varios kilómetros de distancia y siempre vuelven a su palomar. Son capaces de recorrer varias kilómetros y alcanzar velocidades de hasta 100 km por hora, y aunque parezca mentira, todavía no se sabe bien cómo hacen para volver siempre a su palomar. En el Gran La Plata somos entre 70 y 80 los colombófilos en actividad, y cada uno saca entre 40 a 80 o más pichones por año. Las palomas mensajeras son atletas de alto nivel, y hay distintas categorías para correr. Las pruebas de velocidad, de entre 170 a 350 km; las de medio fondo, entre 370 a 500 km; las de fondo, de entre 600 a 700 km; y las de gran fondo, que son más de 800 km. Requieren de un gran entrenamiento, en mi caso yo las suelto todos los días a la misma hora y tienen una hora de vuelo. A veces me voy hasta Chascomús o Verónica para soltarlas, y siempre vuelven al palomar antes que yo, es increíble. También la alimentación es especial y muy importante para su desempeño, siempre en base a las mejores semillas. No digo que sean tan buenas como la belga que se vendió en esa fortuna, pero son buenas. En La Plata no hay comercio de palomas, pero una muy buena puede valer entre 20 y 50 mil pesos”.

Alberto Evrett (59) es otro de los campeones platenses de la actividad, con 8 títulos locales y miles de kilómetros recorridos con sus palomas, aunque ahora se encuentra alejado de la competencia.

“Llegué a tener 200 palomas -cuenta- pero las tuve que regalar a todas por problemas familiares. Pero es una actividad hermosa, y yo llegué a ganar 8 títulos. En La Plata hay muy buenos colombófilos, como Horacio Palaci, que es un gran campeón, un gran entrenador. Porque en la competencia es mitad y mitad, se necesita un gran ejemplar, mucho entrenamiento y mucha constancia. Yo me hice fanático de las palomas en la adolescencia, por un tío que era colombófilo, y me construí un palomar en 21 entre 66 y 67. Las de carrera son aves extraordinarias, verdaderas atletas. Recuerdo una competencia con suelta en Concordia, a 420 kilómetros de acá, y mi paloma volvió, con viento de cola, en 5 horas”.

“New Kim”, la hembra del criadero belga que se vendió en 1,8 millones de dólares, es la paloma más cara del mundo.

“Es un récord mundial, nunca ha habido una venta a un precio así, que esté acreditado por un documento oficial. No pensaba que pudiésemos alcanzar esta suma. Seguramente el comprador va a querer aparearla con machos”, destacó Nikolaas Gyselbrecht, quien subrayó que esta hembra provenía de un linaje muy prestigioso.

A sus dos años, “New Kim”, cuyo precio de salida fue de 200 euros (237 dólares), era ya una habitué de los concursos de palomas. En 2018 ganó el título de “As Pigeon National Grand Demi-Fond Pigeonneaux” gracias, sobre todo, a sus actuaciones en dos concursos en Francia.

Las palomas de élite europeas fueron ganando cada vez mayor fama en el mundo en los últimos años, en especial en China, donde la colombofilia puede generar enormes beneficios.

El interés de ricos compradores, de Asia o de países del Golfo, disparó los precios por estos “campeones”, cuya actuación consiste en volver al nido, de manera instintiva, tras haber recorrido a veces cientos de kilómetros.

La colombofilia, que es la cría y adiestramiento de palomas mensajeras, es una tradición arraigada tanto en Bélgica como en Holanda o en el norte de Francia.

Según Gyselbrecht, Bélgica concentra unos 20.000 criaderos de palomas destinadas a concursos de alto nivel.

Progenitora de otra gran campeona como Sella y medio hermana de la también laureada Selleke, New Kim es una hembra azulada de 2 años y medio con un nutrido historial de victorias en corta, media y larga distancia, es decir, recorridos de entre 100 y 800 kilómetros en una jornada a una velocidad media de unos 80 kilómetros por hora.

El ave, que pertenece a los criadores de la localidad de Berlaar, Gastón y Kurt Van De Wouwer, padre e hijo, desbancó con su venta a otro ejemplar belga, de nombre Armando, por el que un aficionado chino abonó 1.252.000 euros en 2019 a los criadores del establecimiento, mientras que el récord anterior lo tenía Nadine, un ejemplar que se vendió en subasta a 400.000 euros.

El récord de New Kim, según señalan los especialistas, es excepcional por su pedigrí y el palmarés de victorias que atesora, pero muchas de las palomas en la venta desde Europa se colocan por precios de entre 500 y 3.000 euros.

Sin embargo, el dinero que mueve la colombofilia y la alta cotización de los ejemplares, que en las granjas belgas de prestigio superan fácilmente el millar de euros cada uno, han hecho que la Federación haya tomado medidas antidopaje en las competiciones y que hayan proliferado organizaciones criminales dedicadas al negocio de aves.

A inicios de este año, por ejemplo, la justicia belga condenó a 30 meses de cárcel y daños y perjuicios por 320.483 euros a tres integrantes de una mafia que en 2016 robaron a criadores un total de 55 palomas, entre ellas las campeonas Iron Lady e Illy, con el objetivo de introducirlas en el mercado clandestino de la reproducción de palomas de Rumania.