Un juez consideró que una víctima de violencia de género quedaba en peligro si liberaba a su agresor

Un juez de La Plata decidió convertir en detención, la simple aprehensión de un hombre acusado de lesiones leves contra su pareja, porque en la audiencia judicial la amenazó de muerte y hasta se resistió al arresto. El Magistrado consideró que si el imputado era capaz de semejante actitud delante de la Justicia y la Policía, poco costaría imaginar el peligro al que quedaría expuesta la víctimas si el el agresor era puesto en libertad. El pedido de agravamiento de la situación del acusado le había sido requerido al juez por la Fiscal María Eugenia Di Lorenzo,

La medida fue adoptada por el juez de Garantías Agustín Crispo a partir de los hechos ocurridos el pasado 23 de noviembre constitutivos prima facie de los delitos de lesiones leves calificadas por el vínculo y por violencia de género en concurso real con amenazas.

El escenario había sido una vivienda de 519 entre153 y 154 donde la policía acudió por un llamado al 911 donde el acusado estaba en la vereda discutiendo con una mujer que le recrminaba haberla golpeado y amenazado. "Me pegaste y me dijiste que me ibas a matar a mi y a toda mi familia", señaló la mujer delante de la comisión policial.

Cuando intentaron hacerlo subir a un patrullero para aclarar el asunto en la comisaría, el sujeto se negó e intentó huir, según consta en el expediente por lo que fue reducido por los uniformados a los que intentó agredir.

De acuerdo con el relato judicial, la violencia se habría disparado en el marco de un encuentro que el acusado y la denunciante tuvieron en la casa de un pariente donde la mujer dijo que fue tomada del cuello, golpeada y que le arrancó la ropa al tiempo que con una maquinita de afeitar le causó una herida en el labio. En ese contexto la mujer llamó a la policía.

En su resolución, el juez mencionó diferentes aspectos de la legislación en el sentido que "se entiende por violencia contra las mujeres toda conducta, acción u omisión, que de manera directa o indirecta, tanto en el ámbito público como en el privado, basada en una relación desigual de poder, afecte su vida, libertad, dignidad, integridad física, psicológica, sexual, económica o patrimonial, como así también su seguridad personal".

En ese marco el magistrado hizo lugar al pedido de la Fiscal Di Lorenzo entendiendo que "es posible concluir que la medida cautelar aquí requerida resulta -al menos por el momento y sin perjuicio de lo que pueda resultar del avance de la investigación- pertinente a fin de evitar en lo inmediato la reiteración de sucesos como los aquí investigados y la posibilidad cierta de que el encartado influya sobre la víctima".