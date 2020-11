“Esperame ahí, invita la casa”: “ La carta escrita a mano de Charly para Diego

Desde que se conoció la noticia de su muerte, Maradona ha recibido miles de muestras de amor, tanto de sus seguidores fanáticos como de los más reconocidos. Estrellas de todo el mundo, de todas las disciplinas, se tomaron un momento para despedirlo en las redes sociales. Pero ayer, a través de una nota escrita a mano, que tituló con un “Carta al 10”, llegó una de las más emocionantes, la que le dedicó su amigo Charly García.

Maradona y García han coincidido en la vida, los dos, como genios de sus propias disciplinas. Aunque no eran íntimos, cada vez que coincidían se mostraban cariñosos. La última foto juntos, por caso, data de apenas un par de años, cuando los dos coincidieron en la clínica del polémico doctor Mühlberger, en cuya clínica los inmortalizaron en esta foto.

“Nunca me voy a olvidar de nuestras charlas. Cuando te pregunté que título le pondrías a tu segundo gol a Inglaterra, al toque me respondiste: ‘miré el arco y esquivé patadas’”, así comienza García su carta, que generó una ola de repercusiones, entre me gustas y comentarios.

“Siempre me alucinó tu humildad y tu capacidad de ver las jugadas antes que todos. Espero que estés en el club de los 27 con Kurt Cobain , Brian Jones y gente buena”, sigue el músico que se toma una pausa para continuar con su mensaje.

“ Esperame ahí... invita la casa. Pero no te equivoques con el paraíso”, fue la recomendación que le hizo Charly.

La carta, que se ganó un lugar en todos los medios digitales y se hizo viral en las redes sociales, termina con una posdata.

“¿Sabés lo que me dijo Jagger cuando yo trataba de pararte porque lo ibas a cagar a trompadas? Me respondió con otra pregunta: “¿éste no es el que juega al voley?”, se encamina a cerrar sus líneas la estrella de la música nacional.

Que deja su firma característica para despedirse con un “Rock and roll fierita!!!. Say no more. I Love you”.

Charly García también supo inspirarse en la figura de Diego en su “Maradona Blues” junto a Claudio Gabis, grabado en 1994.

“Yo ya no existo sin pasado/entre la oscuridad y la luz/ yo sé que existo en otro lado/ yo ya perdí el autobús como el Maradona blues”, canta Charly en un tema que termina en un lamento: “estoy llorando aquí por vos”. Como por estas horas lo lloran todos los argentinos.