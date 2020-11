Comerciantes reclaman un freno a la venta ilegal y le apuntan a las ferias informales

Tras la prolongada cuarentena y a la espera del anhelado repunte, los comerciantes de La Plata retomaron los reclamos por el avance de la venta ilegal en la Ciudad. Y el planteo ya no solo apunta a los vendedores ambulantes, sino que lanzaron una fuerte advertencia por la competencia desleal que -consideran- representan las ferias que están ganando terreno en espacios no habilitados para tal fin, como son, por caso, ciertos locales gastronómicos.

En un contexto en el que miles de comercios bajaron las persianas por la pandemia, desde el sector se mostraron muy preocupados por lo que entienden como el surgimiento de nuevas modalidades de venta por fuera de las reglamentaciones, tasas e impuestos a los que debe atenerse el comercio legalmente establecido.

“El comercio ilegal va mutando y toma distintas formas, nombres y artilugios para acceder a espacios no habilitados. La toma irregular del espacio público, la falsificación de marcas, la venta de productos que tienen regulaciones específicas (óptica, cremas), que pueden afectar la salud en ferias de “diseño” que en realidad son de reventa, en lugares no habilitados para este fin y no tributando ni creando nuevos puestos de trabajos en regla”, advirtieron en un comunicado de la Federación Empresaria de La Plata, que nuclea su vez a las cámaras de los centros comerciales platenses.

Martín Bizet, titular del centro comercial de City Bell, dijo a EL DIA que el planteo es “contra la venta ilegal en todas sus formas”. Para el dirigente, la comercialización clandestina “atenta no solo contra las arcas del Estado a nivel municipal, provincial y nacional, sino que también atenta contra la generación genuina de puestos de trabajo”.

Bizet advirtió que “se ha puesto de moda en los últimos años que los bares, en sus tiempos muertos, se transformen en ferias de emprendedores, que no dejan de ser ferias de reventa”. Desde el centro comercial de City Bell sostienen que esa situación “está incumpliendo varias cosas. Argumentaron, por caso, que el municipio “no permite que haya en un mismo inmueble pluri-habilitaciones. Entonces, si un bar o restaurante está habilitado para el expendio de comidas y bebidas no puede, en su tiempo libre, vender ropas, anteojos y cremas. Así como un local de ropa no puede vender cerveza fuera del horario comercial. Cada rubro tiene que adaptarse y atenerse a su habilitación”.

Coincidieron desde el centro comercial de Calle 8 y Adyacencias, entidad que preside Guillermo Salvioli, desde donde expresaron que el problema “es toda la venta ilegal. No solo los manteros, sino todas las ferias que están proliferando dentro de los bares. Cuando tenés una propiedad comercial, tenés una sola habilitación. Podés subdividir pero mientras sea el mismo rubro. Un bar, por ejemplo, a una hamburguesería. Pero no para vender ropa”.

Los referentes de esa entidad calcularon que hay, de mínima, unas “diez ferias o diez organizadores que tienen varias ferias” en las que “venden productos y que estarían en el mismo marco que un vendedor ambulante en la calle, porque lo que hacen es reventa”. Otro punto en el que se multiplican este tipo de propuestas, señalan, es City Bell.

Bizet, titular del centro comercial de esa localidad, resaltó que “lo que queremos es que cada comerciante que ha habilitado un comercio se mantenga dentro de su habilitación. Y estas ferias de supuestos emprendedores, que no dejan de ser revendedores, deberían apostar a buscar a un local en las galerías. La Plata ha sufrido el cierre de más de 2.500 comercios y hay un montón de locales a muy bajo costo. Si realmente quieren dedicarse al comercio, deberían alquilar un local, invertir, apostar y pagar los impuestos municipales, provinciales y nacionales. Pedimos igualdad de reglas para todos”, señaló.

El planteo llega en un momento complejo para los comerciantes de la Ciudad, porque las ventas siguen lejos de repuntar como se esperaba. Valentín Gilitchensky, del Centro Comercial de calle 8 y Adyacencias, dijo que al respecto que “el movimiento de la Ciudad empezó, pero en los comercios no ve se va la venta. Estamos muy preocupados por los locales que pueden cerrar después de las fiestas en enero. La venta ilegal no ayuda a que el comercio establecido se mantenga en pie El comercio da 7 de cada 10 trabajos en la ciudad, hay que cuidarlo, porque cuida a la gente y a la Ciudad”.

“No hacemos distinciones de ningún tipo, el comercio ilegal es ilegal. Sabemos que detrás siempre hay organizaciones: no son simples feriantes, manteros o puesteros”, insistieron desde la FELP.