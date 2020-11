Sin paz: no faltaron los escándalos en el adiós a Maradona

“No piensan ni un minuto en Diego, que está muerto y era lo que él quería” fue la frase que lanzó llorando, con mezcla de enojo y tristeza, Rocío Oliva, ante las cámaras de televisión, el miércoles a la noche, cuando le prohibieron el ingreso a la Casa Rosada, par despedirse de Diego Maradona.

La actual panelista de “Polémica en el bar” desde el envío de América le había dedicado unas sentidas palabras a su ex pareja, diciendo que el Diez tenía “un corazón de oro” y recordó que él le pidió que lo acompañe “hasta el último suspiro”. Y eso quiso hacer Oliva, por eso apenas terminó el envío que conduce Iúdica se dirigió a la Sede del Gobierno Nacional e intentó ingresar a la ceremonia previa e íntima de la que iban a participar familiares y amigos cercanos del astro. Pero no fue autorizada a entrar.

Ante las consultas sobre si Claudia Villafañe habría sido la que dictaminó eso, Rocío, quebrada, explicó: “No sé, creo que Claudia decide quién entra y quién no. Ella dice que no tiene nada que ver...”. Desconsolada, añadió: “No tengo idea por qué me hacen esto. No jodo a nadie. Yo fui pareja de Diego y él fue mi ex. Y venía acá porque fue mi ex, porque falleció mi ex y lo quiero saludar, lo quiero despedir”.

“Quieren que venga a las 7 de la mañana como toda la gente”, reconoció la mujer que estuvo al lado del entrenador durante 6 años. Fue visible como incrementaba su rabia por lo sucedido y, antes de alejarse del lugar, indicó: “No quiero más que eso, fui la última mujer de Diego. Fui la mujer que Diego pedía para ver. Nadie entiende eso. No piensan ni un minuto en Diego, que está muerto y era lo que él quería. Eso me duele, no puedo ni hablar”. Y se retiró.

En el diario La Nación aseguran que la rubia intentó ingresar, otra vez, a las 4 de la madrugada y le volvieron a negar el permiso. Mientras, en la emisión de “LAM”, esbozaron posibles teorías sobre esta prohibición a Oliva, la más “importante” es que la familia le endilga que ella fue quien se “negó” a ver a Diego para sus 60 años. Según Yanina Latorre, desde el entorno íntimo del DT del Lobo “la culpan” de “la tristeza y la depresión que tenía. Él la amaba. Yo entiendo que ella lo dejó, pero se negó a ir a verlo cuando se lo pidieron. Él la necesitaba y ella no fue”.

Por su parte, Ángel De Brito precisó que de “muy buena fuente” supo que al círculo cercano le molestó que Oliva, esa misma noche, participara en “Polémica en el bar”.

“Los familiares estaban muy molestos porque dijeron: ‘Está llorando en la televisión en vez de venir primero a despedirlo a él’. Podés faltar al trabajo. Eso se lo facturó la familia”, dijo el conductor.

El trío

Claudia Villafañe, Dalma y Gianinna llegaron juntas (y con barbijo) a la Casa Rosada para despedirse de Diego antes de la apertura al público. Las cámaras captaron a la mayor de las chicas sosteniendo una camiseta de Boca.

Cerca de la 1 de la mañana ingresó Verónica Ojeda junto a Dieguito Fernando y su actual pareja, Mario Baudry. Si bien no aparecieron imágenes de ella, Jana también formó parte del velatorio íntimo.

Poco se vio sobre ese adiós íntimo, pues la familia pidió expresamente no aparecer en la transmisión, que está a cargo de Casa Rosada.

Una presencia muy comentada fue la de Cristina Fernández de Kirchner, que se acercó al lugar cerca de las 14.45 para despedirse de Diego. Las cámaras sí estuvieron con la Vicepresidenta, que se abrazó con Claudia, pero ni Dalma ni Gianinna quisieron abrazar a Cristina. No se sabe si la decisión de las chicas fue por protocolo por el COVID o por diferencias políticas.

Tras el desborde que se generó en el predio por la tarde de ayer, el presidente Alberto Fernández pidió calma y suspendió el velatorio. Se anticipó el traslado del cuerpo de Diego al cementerio de Bella Vista (donde están sus papás, Don Diego y Doña Tota), pero apareció un documento en el que el propio Diego expresa su deseo de ser embalsamado, al que no se le hizo caso.

DEsde Italia

Diego Jr., internado en terapia en Nápoles, debido a complicaciones derivadas del coronavirus, subió una historia a su cuenta oficial de Instagram: “El capitán de mi corazón nunca morirá”, escribió el joven de 34 años.

Quien se explayó más fue su esposa, Nunzia Pennino: “Al menos tengan respeto por lo que estamos pasando. Bloquear los teléfonos es inútil. Por favor, estamos digiriendo la noticia”, pidió la mamá de Diego Matías e India Nicole, que se lamentó no haber podido ver a su suegro, quien no conoció a su hija menor. “Íbamos a acudir a vos tan pronto como Diego (por su esposo) saliera del hospital. Teníamos que abrazarnos, tenías que conocer India… Todavía teníamos mucho por hacer”. Y agregó: “Nos dejaste de repente así... no puedo creerlo... no es posible, ¡parece una pesadilla! Has destruido nuestros corazones”. Para concluir, Nunzia compartió una foto abrazada junto al Diez, con dedicatoria: “Siempre así en mi corazón, el mejor del mundo”.

Desde Italia, Cristiana Sinagra, también quiso homenajear al hombre con el que tuvo un romance y un hijo (Diego Junior) y compartió un mensaje de adiós. La mujer posteó una imagen con Diego y el hijo de ambos y la tituló: “Tu para mí nunca te irás, siempre te amaremos”.

