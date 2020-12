"Diego estaba rodeado de gente mala", aseguró el DT con el que Maradona brilló en Napoli

Cuando Diego Armando Maradona brilló con la camiseta del Napoli de Italia, el entrenador era Ottavio Bianchi. Por este motivo, su palabra es más que autorizada para hablar del astro argentino que falleció el 25 de noviembre de este año. Según precisó en las últimas horas, Diego estuvo rodeado de "gente mala".

"Un muchacho humilde y excelente que fuera del campo era aclamado y presionado y, por eso, nadie podía ser como él. En la intimidad, era un joven muy bueno. Lo recuerdo así. De Maradona todo el mundo habla. A Diego quiero recordarlo como futbolista. Como dijo Fernando Signorini -su ex preparador físico- y sus compañeros del seleccionado argentino: 'Había un Diego (humano) y un Maradona (personaje), que eran completamente distintos'. Me quedo con Diego, el hombre que conocí", comenzó indicando en relación a cómo recuerda al Diez.

"Era un chico maravilloso pero con presiones mundiales y eso le hizo la vida difícil. Yo quiero recordarlo como una persona feliz en los entrenamientos, sacando tiros libres. Tuve la suerte de que fue mi jugador en el mejor período de su carrera deportiva, lo que coincidió con su brillante actuación en el Mundial de México 86. Cuando yo iba para la Argentina y me enteraba de sus dificultades, enseguida apagaba la tele porque me dolía mucho verlo así. Porque recuerdo que Diego era la felicidad en persona con un balón y me quiero quedar con esa imagen", añadió en diálogo con el portal Infobae.

Ante la consulta de si le dolió no ser severo con él y no poder ayudarlo con su adicción a las drogas, aclaró: "Yo no fui tierno con él. Hice todo lo que pude para ayudarlo pero no lo conseguí. Diego estaba rodeado de gente mala; nadie quería ayudarlo realmente. Ninguno fue capaz de decirle: 'No Diego, eso no'. Yo pude hacer solo una pequeña parte. Era imposible convencerlo para que cambiara su estilo de vida. En sus primeras cuatro temporadas en el Napoli no tuvo problemas, pero después cambió mucho. Era difícil decirle a Diego qué hacer fuera del campo, no podía permitirme darle instrucciones".

En relación a si como futbolista también era difícil manejarlo, aseguró: "No fue difícil manejarlo en la cancha, era la cosa más fácil del mundo. Era humilde y ayudaba a sus compañeros y a los jóvenes. Nunca los criticaba. Fue perfecto como compañero. Fuera de la misma no lo frecuentaba, teníamos vidas diferentes"

Y añadió: "Tuve la fortuna de ganarle un desafío a Diego. Recuerdo que en la previa a los encuentros en el vestuario había diferentes frutas y para alivianar la presión, él se ponía a jugar con los limones. Aprovechaba para sacarse la tensión y se la pasaba peloteando con un limón. Con sus pies era capaz de hacer jueguitos con cualquier objeto. Cuando llovía se tiraba a los charcos con la pelota como hacen los pibes. Diego tenía el ingenio y la alegría de los niños".

En otro pasaje de la entrevista también habló sobre la decisión de ponerle "Diego Armando Maradona" al estadio San Paolo. "En Nápoles, Diego es un Dios. Le perdonaron todo y era natural que le dieran su nombre al estadio. Estoy muy contento de que lleve su nombre. Será recordado por cientos de años en esa ciudad, es parte de la historia. Diego para Nápoles es como San Gennaro -fue un obispo venerado como el santo mártir de la ciudad-. Es una deidad pagana. Esperemos que un día llegue otro Maradona, pero no sé si habrá otro igual".