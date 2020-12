En el country o en el barrio: vecinos de City Bell denuncian escruches y asaltos en viviendas

La promesa de la seguridad, que figura entre los beneficios de las urbanizaciones cerradas, volvió a caer en la Región ante la audacia de los delincuentes. Una casa del barrio privado “Las Carolinas”, de City Bell, se convirtió este fin de semana en blanco de una banda que aprovechó la ausencia de los dueños para ingresar y llevarse todo lo que encontraron en su camino.

Eso ocurrió, según denunció el dueño de la propiedad, en el predio situado en 467 entre 138 y 140, un área en la que hay varios barrios cerrados.

Los daños de los ladrones se extienden también por otros territorios más usuales en City Bell, como el barrio de las inmediaciones de Camino Belgrano y 483, donde denuncian al menos tres robos en casas y comercios durante un lapso de un mes aproximadamente.

Según contó el dueño de casa, quien pidió reservar su identidad, antenoche, al regresar a su casa junto a su esposa y sus dos hijos menores de edad se encontró con una ventana destruida y el faltante de elementos de valor y dinero en efectivo.

Según estimó, la secuencia delictiva habría transcurrido entre las 22 y las 23, en ausencia de la familia.

“Creemos que fueron por lo menos cuatro personas y sin dudas entraron por una ventana que rompieron desde afuera”, afirmó el damnificado.

Al regresar a su casa se encontraron con el faltante de joyas, electrodomésticos y dinero que tenían a mano para la compra de muebles.

“hasta el anafe”

“Se llevaron hasta un anafe”, afirmó la víctima en medio de la preocupación que tenía ayer, ante el despojo.

Tras el robo, el hombre respiró aliviado ya que todo ocurrió en ausencia de la familia conformada por la pareja de adultos y dos hijos menores.

Nadie quedó expuesto a la embestida de los delincuentes. “Lo principal es que estamos bien, con preocupación pero estamos íntegros. Y nuestras familias muy preocupadas por lo que pasó”, dijo.

No obstante eso, manifestó su dolor por las pérdidas materiales. Los ladrones se llevaron las cámaras de seguridad y el equipo de almacenamiento de datos (DVR), por lo que se quedaron sin registros del hecho.

“Hicimos la denuncia en la comisaria décima de City Bell y vinieron enseguida. También trabajó Policía Científica”, dijo el hombre.

En este contexto, lamentó que la banda de ladrones haya robado el sistema de alarma.

La lista de hechos incluye varios asaltos y un intento frustrado por una alarma

“Según nos dijeron, sin el DVR no podremos hacer mucho para saber quiénes fueron”, señaló.

En ese sentido, aguardaban por los informes de la pericia para establecer más precisiones en torno a los hechos.

El propietario de la vivienda contó que el barrio está en proceso de crecimiento, pero por el momento son más los terrenos vacíos.

Además del cerco perimetral, cuentan con una guardia permanente de seguridad. “Sería algo más parecido un portero que a la seguridad”, detalló.

Ante la situación, la familia decidió abandonar en forma momentánea la casa a la que se mudaron hace un año y medio.

“La ventana que forzaron para entrar está rota y no tenemos sistema de alarma, por lo que vamos a dormir en otro lado”, apuntó el damnificado.

denuncian varios robos

Lejos de la vida de country, en la zona de 483 y Camino Belgrano, hay un vecindario en el que se extiende la angustia por la reiteración de episodios de robo, en casos, con violencia.

“En un lapso de aproximadamente un mes ya llevamos, por lo menos, cinco robos en pocas cuadras a la redonda”, le contó a este diario Germán, un vecino de la zona.

Una fuente policial aclaró que de ese volumen de delitos no hay registro mediante denuncias en la zona. “A veces nos enteramos de un hecho y vamos a la zona, pero no aparecen las víctimas”, apuntó la fuente. También indicó que se actualiza un “mapa del delito” en la localidad y en el área de 483 entre 23 y 25 e inmediaciones no aparecen puntos rojos, como los que señala el vecindario.

“En uno de los casos, el novio de una vecina fue asaltado cuando venía de visita. Fue en la madrugada del sábado. Entraba el auto alrededor de las dos de la mañana cuando lo abordaron dos ladrones. Le pegaron un culatazo en la nariz y se llevaron el auto”, apuntó el vecino.

No fue todo: “unos días atrás en 483 y 24 se metieron dos tipos jóvenes en una casa. También fue a eso de las dos de la mañana. A uno de los dueños le pegaron en la cabeza con un palo. Robaron algunas cosas y escaparon”, indicó.

La lista suma un asalto registrado en una verdulería, del que no trascendieron detalles. Solo, la amenaza y la sustracción de dinero del comercio. “Está sobre la calle 483. Los asaltaron de día”, apuntó el vecino.

Según Germán, la semana pasada, “entraron 4 tipos a una casa de la zona de 483 y 23, pero como saltó la alarma escaparon”.

En este contexto, la Policía informó que dos jóvenes de 24 años fueron detenidos en las últimas horas cuando fueron sorprendidos al intentar ingresar a robar en una obra en construcción, situada en 4 y 474.

Un vecino advirtió la maniobra y llamó al 911. Enseguida llegaron policías del Gabinete Técnico Operativo de la comisaría décima y descubrieron a los presuntos ladrones.

Los dos jóvenes intentaron escapar al observar la presencia de un patrullero pero fueron atrapados e imputados por tentativa de robo por la fiscal penal en turno, Cecilia Corfield.